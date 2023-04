Handy-App kann sich mit der Polizei verbinden

Ab Mitte dieses Jahres wird es den Autofahrern im Vereinigten Königreich möglich sein, eine neue Applikation zu nutzen, die ihr Smartphone in eine Überwachungskamera umwandelt. So können alle Fahrer Verkehrsverstöße melden, die sie aufgezeichnet haben.

Die kostenlose Applikation kann dazu genutzt werden, um die Geschwindigkeit zu messen und Fahrer zu melden, die zu schnell fahren. Dabei wird einfach die Telefonkamera auf das Armaturenbrett des Autos gestellt. Behauptet wird auch, dass die Anwendung bei Bedarf als Beweis dienen kann.

Diese kann für Verkehrsverstöße wie das Durchfahren roter Ampeln, das Nichtbenutzen von Blinkern beim Abbiegen, das Verwenden von Mobiltelefonen, falsches Parken oder gefährliches Fahren genutzt werden.

Laut The Times soll die App ab Mai in Großbritannien verfügbar sein. Sie wird somit auf der Aufnahme von Verstößen basieren und sich dann auf das Nummernschild des Autos konzentrieren.

Die Applikation ermöglicht es also den Menschen, Verkehrsverstöße zu melden und soll somit die Straßen für alle Verkehrsteilnehmer sicherer machen. Der Gründer, Oleksiy Afonin, gab an, dass die aufgenommenen Verstöße innerhalb von weniger als einer Minute über das offizielle Videoportal an die Polizei übermittelt werden können.

Auch wurde bestätigt, dass diejenigen, die die Applikation während der Fahrt nutzen, für die Verwendung eines Mobiltelefons am Steuer nicht bestraft werden. Stattdessen müssen die Fahrer nur die Aufnahmetaste auf dem Startbildschirm der App berühren und das Video nach dem Parken und Ausschalten des Motors der Polizei zur Verfügung stellen. Nach der Verwendung wird das Video automatisch gelöscht, wenn der Fahrer es nicht innerhalb von 30 Sekunden an die Polizei sendet.

Diese moderne Methode ermöglicht es Ihnen jetzt auch als „Polizist“ zu arbeiten, zumindest vorerst ohne Bezahlung.