Handy gefunden: Mann wollte Tausende Euro Finderlohn

Ein 26-jähriger Mann aus Tirol wandelt auf dünnem Eis, nachdem er ein in einem Söldener Lokal verlorenes Handy entdeckte und sich entschied, es für sich zu behalten. Anstatt das Gerät dem Kellner, einer Fundstelle oder der Polizei zu übergeben, forderte der junge Mann einen vierstelligen Finderlohn vom Besitzer.

Der junge Finder trat direkt mit dem Besitzer des Smartphones in Kontakt und forderte eine stattliche Summe als Finderlohn. Er ging sogar so weit, mit der Zerstörung des Handys zu drohen, sollte der Besitzer sich weigern, die geforderte Summe zu zahlen.

Handy geortet

Doch der Besitzer des Handys zeigte sich unbeeindruckt von den Forderungen und Drohungen des Finders. Anstatt zu zahlen, wandte er sich an die Polizei. Mit Hilfe der Suchfunktions-App konnte das Smartphone geortet werden. Die Polizei fand das Handy in der Wohnung des 26-Jährigen und stellte es sicher.

Die Geschichte endet jedoch nicht mit der Rückgabe des Handys. Der 26-jährige Finder wird nun auf freiem Fuß angezeigt. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck wird sich nun mit dem Fall befassen. Es bleibt abzuwarten, welche Konsequenzen der junge Mann für sein unüberlegtes Handeln zu tragen hat.

Diese Geschichte ist ein eindringliches Beispiel dafür, dass Ehrlichkeit immer noch die beste Politik ist. Es ist wichtig, dass wir uns in ähnlichen Situationen an die Regeln halten und verlorene Gegenstände an die zuständigen Stellen melden.