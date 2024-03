Handy- und Internet-Tarife werden ab April teurer

Ab April 2024 müssen viele wieder tiefer in die Geldbörse greifen. Handy- und Internet-Tarife werden teurer. Bei Handytarifen wird ein Plus von etwa 21 Euro und bei Internet-Tarifen sogar ein Plus von rund 36 Euro pro Jahr erwartet. Ein sofortiger Ausstieg? Leider nicht so einfach!

Laut Informationen des Ö1-Journals passen viele Anbieter ihre Tarife an die Inflation an. Im Detail geht es um eine Preisanpassung im Zuge der Teuerungsrate, insbesondere bei Verträgen mit einer sogenannten Wertsicherungsklausel. Dies bedeutet, dass im Vertrag festgehalten ist, dass eine Anpassung an die Inflation erfolgen kann.

Preiserhöhung kein Kündigungsgrund

Ein sofortiger Ausstieg wegen der Preiserhöhung ist nicht möglich. Der Wechsel zu einem anderen Anbieter ist erst dann machbar, wenn keine Vertragsbindung mehr besteht. Laut dem Vergleichsportal „tarife.at“ sind fast die Hälfte aller Handyverträge und etwa 90 Prozent der Internetverträge von dieser Regelung betroffen.

Tarife vergleichen

Auch in diesem Fall gilt: Vergleichen lohnt sich! Es gibt durchaus Tarife ohne die automatische Anpassung an die Inflation und auch solche ohne Bindung. Ein Blick auf „tarife.at“ könnte sich also auszahlen und dich vor unerwarteten Kosten bewahren. Denn wie bei Energieverträgen gilt auch hier: Wer vergleicht, kann sparen.