Hanuma kocht: Bratapfel Biskuitrolle

Foodbloggerin Elma Pandzic verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten – Österreich und Bosnien-Herzegowina.

Was ist rund, weich, duftet herrlich nach Zimt und Apfel, und hat bislang jeden der es probiert hat um den Finger gewickelt? Genau, meine Bratapfel-Biskuitrolle. Das ist eines der Rezepte, die ich euch mit auf den Weg gebe für die kommenden Feiertage. Nicht kompliziert oder zeitaufwendig in der Herstellung, aber dafür 2-3 Tage haltbar und so gut, dass euer Besuch sicher nach einer weiteren Portion verlangen wird.

Zutaten für 1 Biskuitrolle

im großen Backofenblech der Größe 46 x 38 cm

Biskuitrolle:

Mischung 1:

7 Eiweiß

Prise Salz

100 g Zucker

Mischung 2:

7 Eigelbe

etwas Vanille

70 ml Milch

70 ml Öl

130 g Weizenmehl

Bratapfel-Füllung:

50 g Rosinen + heißes Wasser

40 g Butter

400 g Apfelstückchen (ca. 3 mittelgroße Äpfel)

40 g Zucker

1 TL Zimt

50 g Walnüsse

Creme:

300 ml GUMA Patisserie Creme

250 g Mascarpone

60 g Puderzucker

etwas Vanille

Außerdem:

3 geh. EL Powidl/Pflaumenmus

Mix aus Puderzucker und Zimt zum Bestreuen

Zubereitung der Füllung:

1. Die Äpfel schälen und in kleine Stückchen schneiden. Die Walnüsse klein hacken und beiseitestellen. Die Rosinen mit heißem Wasser übergießen, einige Minuten stehen lassen und das Wasser abgießen.

2. Die Butter in einer Pfanne schmelzen und die Apfelstücke darin anbraten, bis sie weich sind. Zucker, Zimt, Rosinen und Walnüsse hinzufügen und die Füllung zum Auskühlen beiseitestellen.

Zubereitung des Biskuitbodens:

3. Das Eiweiß in einer Schüssel mit einer Prise Salz cremig mixen. Nach und nach den Zucker unter ständigem Mixen hinzufügen, bis die Masse stabil ist.

4. Das Eigelb in einer zweiten Schüssel mit dem Vanillepulver cremig mixen. Milch und Öl langsam einfließen lassen und gut verrühren.

5. Das Mehl über die Eigelbmasse sieben und gründlich verrühren. Die Masse wird klebrig und relativ fest sein, aber das ist normal.

6. Ein Drittel des Eischnees zur Eigelbmasse geben und zügig unterrühren, um die Masse aufzulockern. Den restlichen Eischnee vorsichtig unterheben.

7. Die Masse in ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech umfüllen. Das Blech zuvor mit Wasser anfeuchten, damit es gut haftet. Die Masse glattstreichen und im vorgeheizten Ofen bei 160 °C (Ober-/Unterhitze) etwa 20-25 Minuten backen.

8. Den Biskuitboden aus dem Ofen nehmen und auf ein sauberes, feuchtes Küchentuch stürzen. Vorsichtig mit dem Tuch aufrollen und vollständig auskühlen lassen.

Zubereitung der Creme:

9. Die GUMA Patisserie Creme mixen, bis sie leicht cremig ist, aber nicht zu fest. In einer zweiten Schüssel Mascarpone, Puderzucker und Vanille cremig mixen. Die Patisserie Creme hinzufügen und kurz weitermixen, bis alles verbunden ist.

Zusammensetzen der Rolle:

10. Den Biskuitboden vorsichtig entrollen und mit Powidl bestreichen. Danach die Creme gleichmäßig darauf verteilen und schließlich die Bratapfelfüllung.

2. Von der kürzeren Seite aus vorsichtig aufrollen. Die Rolle in ein Küchentuch wickeln, danach in Alufolie einpacken und für zwei bis drei Stunden oder über Nacht kühl stellen.

Dekoration:

11. Die Rolle nach Belieben mit einer Schablone belegen und mit einer Mischung aus Puderzucker und Zimt bestreuen. Alternativ mit geschlagener GUMA Patisserie Creme einstreichen.