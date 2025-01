Orthodoxer Heiligabend in Wien: Hier findet das Badnjak-Feuer statt

Serbisch-Orthodoxe Gläubige in Österreich, können auch dieses Jahr an Gottesdiensten anlässlich des Heiligabends und des Weihnachtsfestes teilnehmen. In Wien werden Abendgottesdienste, das traditionelle Badnjak-Feuer sowie Mitternachtsliturgien in mehreren Kirchen organisiert.

Das traditionelle Badnjak-Feuer findet, wie im Vorjahr, in der Kirche des Akathistos an die Heilige Gottesmutter in der Lichtensterngasse 4a, im 12. Bezirk, statt. Laut Angaben der Kirche beginnt der Abendgottesdienst am Heiligabend (6. Jänner) um 17:00 Uhr. Anschließend wird das Badnjak-Feuer entfacht. Um 23:30 Uhr startet die Mitternachtsliturgie.

Gottesdienste sowie die Feier des Heiligabends und des Weihnachtsfestes finden auch in anderen orthodoxen Kirchen in Wien statt. Hier sind die Zeitpläne:

Hram Vaskresenja Hristova (Engerthstraße 158, 1020 Wien)

Heiligabend:

08:30 – Abendgottesdienst mit der Liturgie des Heiligen Basilius

18:00 – Großes Abendgebet mit Litia

Weihnachten:

00:00 – Mitternachtsliturgie

09:30 – Morgenliturgie

18:00 – Abendgottesdienst

Saborni Hram Svetog Save (Veithgasse 3, 1030 Wien)

Heiligabend:

08:00 – Morgenliturgie

18:00 – Gottesdienst und Feier des Heiligabends

23:30 – Mitternachtsliturgie

Weihnachten:

08:00 – Morgenliturgie

18:00 – Festabendgottesdienst

Hram rođenja Presvete Bogorodice (Neulerchenfelder Straße 47, 1160 Wien)

Heiligabend:

08:30 – Morgenliturgie

18:00 – Großes Abendgebet mit Brotsegnung, anschließend Badnjak-Feier

Weihnachten:

00:00 – Mitternachtsliturgie

09:00 – Zweite Morgenliturgie

18:00 – Festabendgottesdienst

In den serbisch-orthodoxen Kirchen in Wien können Gläubige den Badnjak, einen Eichenast, erhalten, den sie traditionell am Heiligabend ins Haus bringen.