Hanuma kocht: Chicken Tenders mit 3 Saucen

Foodbloggerin Elma Pandžić verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten – Österreich und Bosnien-Herzegowina.

Wer mag sie nicht? Saftige Innenfilets in knuspriger Panade, mit einer cremigen Sauce? Das ist eines der Rezepte, die bei uns ganz oft zum Einsatz kommen, weil sie wirklich jeder mag. Chicken Tenders zählen zu den beliebtesten Rezepten aus dem englischsprachigen Raum und drum gibt es ein ausführliches Video, nicht nur zur perfekten Panade, sondern auch 3 Saucen, damit für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Zutaten

700 g Innenfilets vom Huhn

1,5-2 Liter Speiseöl zum Frittieren

Trockene Zutaten:

180 g Mehl

70 g Speisestärke

½ TL Backpulver

½ TL Natron

1 TL Zwiebelpulver

1 TL Knoblauchpulver

¼ TL Kurkuma

2 TL Salz (10 g)

¼ TL Pfeffer

Feuchte Zutaten:

300 ml Buttermilch

1 TL Knoblauchpaste (oder Knoblauchpulver)

1 TL Zwiebelpulver

2 TL Salz (10 g)

¼ TL Pfeffer

1 Ei Gr. M (optional)

Ranch Sauce:

180 g Buttermilch (oder Mix aus Joghurt + Sauerrahm/Saure Sahne)

100 g Mayonnaise

1 TL Knoblauchpaste (oder Knoblauchpulver)

1 TL Honig

jeweils 1 TL Dill, Petersilie, Schnittlauch

Salz, Pfeffer nach Geschmack

Hot Honey Sauce:

300 g Honig

1 TL Chili Flocken

2 TL Sriracha

2 TL Apfelessig

BBQ Sauce:

150 g griech. Joghurt

50 g Mayonnaise

50 g BBQ Sauce nach Wahl

1 TL Honig

Salz, Pfeffer nach Geschmack

Zubereitung

Ranch Sauce:

Alle Zutaten der Reihe nach miteinander verrühren und kühl stellen.

Hot Honey Sauce:

Honig und Chiliflocken gemeinsam erhitzen, bis der Honig geschmolzen ist. Danach 15 min lang ziehen lassen. Durch ein Sieb streichen, um die Flocken aufzufangen. Sriracha und Apfelessig einrühren und abkühlen lassen. In einem Schraubglas im Kühlschrank aufbewahren. Beim Servieren darauf achten, dass die Sauce Zimmertemperatur hat. Daher bei Bedarf ein wenig erwärmen.

BBQ Sauce:

Alle Zutaten der Reihe nach miteinander verrühren und kühl stellen.

Fleisch:

Alle trockenen und feuchten Zutaten in zwei Schüsseln, wie im Video gezeigt, vermischen. Nebenbei das Öl erhitzen bis es ca. 160-170 Grad Celsius hat. Die Innenfilets in den trockenen Zutaten wenden, dann in den feuchten, kurz abtropfen lassen und wieder in die trockenen geben. Danach im Fett ausbacken, bis sie goldgelb sind. Ich habe das Öl bei meinem Induktionsherd zuerst auf höchster Stufe erhitzt und das Fleisch dann auf Stufe 7 von 9 frittiert. Es dauerte ca. 5 min bis die Chicken Tenders fertig waren (goldgelb). Noch heiß servieren und genießen.