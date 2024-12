Hanuma kocht: Himbeersterne

Foodbloggerin Elma Pandzic verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten – Österreich und Bosnien-Herzegowina.

Das ist das ideale Rezept für alle Beeren-Fans und Leute, die keine allzu süßen Plätzchen mögen. Diese Sterne sind nämlich eine himmlische Kombination aus schokoladig-süß und fruchtig-säuerlich. Der Geschmack ist so perfekt abgestimmt, dass selbst meine Kinder sie lieben. Wieder ein neues, gelingsicheres Rezept für eure Sammlung. Viel Spaß beim Nachbacken!

Zutaten für ca. 25 Stück:

250 g weiche Butter

Prise Salz

etwas Vanille

1 Eigelb Gr. M

100 g Puderzucker

70 g Kakaopulver

ca. 320-350 g glattes Mehl (in Ö Typ W480, in D 405)

Füllung

ca. 350 g Himbeer-, Erdbeer- oder Ribiselmarmelade

Himbeer- oder Erdbeerpulver zum Bestreuen

Zubereitung

1) Für den Teig vermischt ihr weiche Butter, Prise Salz, Vanille, Eigelb und Puderzucker. Danach fügt ihr Kakao und portionsweise das Mehl hinzu, bis ihr einen kompakten Teig habt, der sich vom Schüsselrand löst. Knetet nur so lange, bis sich ein kompakter Teigklumpen gebildet hat.

2) Teilt den fertigen Teig auf zwei Hälften auf. Jede wird flachgedrückt (so kühlen sie schneller aus) und in Frischhaltefolie gewickelt. Stellt den Teig für 1-2 Stunden kühl oder nach Wunsch sogar über Nacht.

3) Danach ist der Teig fest und brüchig. Brecht ihn in Stücke und erwärmt ihn ein wenig mit den Handflächen. Rollt ihn auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche ca. 3 mm dick aus. Zu dünn sollte er nicht sein, da die Kekse sonst schnell verbrennen.

4) Heizt den Backofen auf 175 Grad O/U Hitze vor. Stecht mithilfe von Stern-Ausstechformen kleine und große Kekse aus. Bei mir waren es insgesamt 25 kleine und 25 große. Die kleinen erhalten in der Mitte zusätzlich eine Öffnung.

Durchmesser (von einer Stern-Spitze bis zur anderen):

a) großer Ausstecher: 7 cm

b) kleiner Ausstecher: 6 cm

c) Loch in der Mitte des kleinen Sterns: 2 cm.

Da vom Ausstechen Reste bleiben, sammelt ihr diese und knetet sie wieder zu einem Fladen zusammen. Diesen wickelt ihr in Frischhaltefolie und gebt ihn wieder in den Kühlschrank, auch wenn es nur 15-20 min sind, je kühler der Teig, umso besser lässt er sich verarbeiten. Mit der zweiten, in Folie gewickelten Hälfte, geht ihr gleich vor.

5) Gebt alle großen Teigstücke auf ein mit Backpapier belegtes Blech und alle kleinen auf ein separates, weil sie unterschiedliche Backzeiten haben.

6) Backt die großen Sterne bei 175 Grad O/U Hitze ca. 10-12 Minuten. Die kleinen mit Loch in der Mitte ca. 8-10 min lang. Lasst sie danach vollständig auskühlen.

7) Bestreut die kleinen mit dem Himbeerpulver. Auf die Mitte der großen gebt ihr einen guten Klecks heißer Marmelade. Auf die großen legt ihr etwas versetzt die kleinen, bestreuten Kekse und verklebt sie (siehe Video).

8) Vollständig auskühlen lassen und bei Zimmertemperatur servieren. Lagert sie in Metallboxen, ausgelegt mit Küchenrolle, und an einem kühlen Ort. Haltbarkeit: ca. 2-3 Wochen.