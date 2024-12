Hanuma kocht: Milchbrötchen Lebkuchen

Foodbloggerin Elma Pandzic verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten – Österreich und Bosnien-Herzegowina.

Ich nenne sie auch Lebkuchen für Anfänger, weil man mit diesem Rezept eigentlich nichts falsch machen kann. Handelsübliche Milchbrötchen, Trockenfrüchte und ein paar Gewürze. Das war’s auch schon. Und ihr müsst nicht warten, bis der Teig kalt oder fest geworden ist. Schneller geht’s gar nicht! So einfach bekommt ihr herrlich saftige, weiche und aromatische Lebkuchen, die selbst den kritischsten Plätzchen-Esser überzeugen.

Zutaten für 18-20 Lebkuchen

8 Milchbrötchen (330 g)

150 g gemahlene Mandeln

70 g Zucker

etwas Vanille

Prise Salz

2 TL Lebkuchengewürz (=5 g)

½ Pkg. Backpulver (=8 g)

90 g kandierte Früchte oder Trockenfrüchte (jeweils ca. 30 g Orangat, Zitronat und Dessertkirschen)

100 ml Milch

3 Eier Gr. M

Außerdem (es geht auch ohne):

20 Backoblaten 7 cm Durchmesser

1 Lebkuchenglocke 7 cm Durchmesser

Deko:

ca. 400 g Vollmilch- oder Zartbitter Schokoglasur

Zahnstocher zum Tunken

ganze Mandeln, Dessertkirschen, Mandelstifte, gehackte Haselnüsse und Pistazien, Schokosterne uvm.

Zubereitung

1) Gebt die Milchbrötchen in einen Food-Prozessor und zerkleinert sie. Sie müssen nicht ganz fein sein. Ein paar gröbere Stückchen hier und da sind absolut ok.

2) Zu den Brötchenbröseln gebt ihr die trockenen Zutaten dazu: Mandeln, Zucker, Vanille, Prise Salz, Lebkuchengewürz, Backpulver und die klein gehackten kandierten Früchte. Alles gut vermengen und darauf achten, dass die Fruchtstückchen nicht in Häufchen zusammen kleben.

3) Fügt Milch und verquirlte Eier hinzu und knetet die Masse am besten mit den Händen, bis sich alle Zutaten verbunden haben. Sie ist am Ende feucht und leicht klebrig.

4) Bereitet eine Schüssel mit kaltem Wasser vor und tunkt die Lebkuchenglocke hinein. Abtropfen lassen, mithilfe eines Messer mit der Masse so befüllen, dass die Mulde gerade befüllt ist, eine Oblate drauf legen, auf ein mit Backpapier belegtes Blech stürzen, ein paar Mal an der Glocke drehen und das war’s. Danach die Glocke wieder in Wasser tunken, abtropfen lassen und so fortfahren, bis Füllung und Oblaten verbraucht sind.

5) Backt die Lebkuchen im vorgeheizten Backofen bei 175 Grad O/U Hitze ca. 16-18 min lang. Sie nehmen in dieser Zeit nur ganz wenig Farbe an und das passt so. Lasst sie nicht zu lange im Ofen, da sie sonst austrocknen.

Lesen Sie auch: Hanuma kocht: Hanumas GulaschFoodbloggerin Elma Pandzic verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten –

Hanuma kocht: Hanumas GulaschFoodbloggerin Elma Pandzic verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten – Hanuma kocht: Der perfekte KaiserschmarrnMixt Eigelbe, Vanille und Zucker cremig. Rührt nach und nach die Milch ein und siebt das Mehl hinein.

Hanuma kocht: Der perfekte KaiserschmarrnMixt Eigelbe, Vanille und Zucker cremig. Rührt nach und nach die Milch ein und siebt das Mehl hinein. Hanuma kocht: Saftiger, veganer SchokokuchenFoodbloggerin Elma Pandzic verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten –

6) Lasst sie nach dem Backen vollständig auskühlen. Erwärmt die Glasur über einem Wasserbad, steckt einen Zahnstocher in die Unterseite der Lebkuchen und tunkt sie auf diese Weise in Glasur, bis zu den Oblaten. Gründlich abtropfen lassen und auf ein Tablett legen. Nach Wunsch dekorieren, Glasur fest werden lassen und genießen. In Metallboxen verpackt, die ihr vorher mit Backpapier oder Küchenrolle auslegt, sind sie mindestens 2 Wochen haltbar – natürlich kühl gelagert.