Hanuma kocht: One-Pot saftiges Reisfleisch

Foodbloggerin Elma Pandžić verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten – Österreich und Bosnien-Herzegowina.

Es ist eines der Gerichte, die mein Mann liebt. Ich bin eher der Hühnchenfleisch-Typ, er bevorzugt Rindfleisch, am liebsten in Kombination mit Reis. Dieses Gericht könnt ihr, so wie ich, in einem Dampfdruckgerät zubereiten, zum Beispiel dem Mein Hans von Rommelsbacher, oder ganz klassisch im Topf. Wie es funktioniert seht ihr im Video. Ohne Schnickschnack, schnell und alles aus einem Topf – einfacher geht’s wirklich nicht.

Zutaten für 3-4 Personen

700 g Rindfleisch für Gulasch (z.B Jungrind)

1 Zwiebel

2 TL Knoblauchpaste oder 2 Knoblauchzehen

3 mittelgroße Karotten

300 ml Rinderbrühe*

150 ml Tomatensauce oder Gemüse-Sugo

300 g Rundkornreis (wie für Risotto- oder Milchreis)

Gewürze:

2 TL Salz

¼ TL Pfeffer

3 TL Paprikapulver

1 Lorbeerblatt

*Für die klassische Zubereitung ohne Dampfdruckgerät

verwendet ihr zusätzlich 100 ml Rinderbrühe oder Wasser!

Zubereitung im Multikocher

1) Zwiebeln und Karotten schälen und in kleine Würfel schneiden. Das Fleisch in mundgerechte Stücke schneiden.

2) Wählt das Programm Anbraten und erhitzt im Topf etwas Öl. Schwitzt Zwiebeln und Karotten kurz an. Fügt Knoblauch und Gewürze (außer Lorbeer) und die Fleischstücke hinzu.

3) Kräftig umrühren und die Tomatensauce bzw. das Sugo hinzufügen. Alles mit der Brühe ablöschen. Alle Zutaten mit einem Kochlöffel flachdrücken, sodass sie sich unter der Flüssigkeit befinden. Programm Anbraten stoppen.

4)Deckel auflegen, verschließen und dabei darauf achten, dass das Druckauslassventil geschlossen ist. Startet das Programm Dampfdruck 2. Wählt 25 Minuten als Kochzeit aus. Drückt auf Start. Ist das Programm beendet, den Dampf über das Druckauslassventil entweichen lassen.

5) Den gewaschenen Reis und das Lorbeerblatt hinzufügen. Deckel auflegen, verschließen und dabei darauf achten, dass das Druckauslassventil geschlossen ist. Die Reisstufe und 12 min wählen. Ist das Programm beendet, nicht sofort den Dampf ablassen, sondern 3 min warten. Dann den Dampf über das Druckauslassventil entweichen lassen.

6) Deckel öffnen und staunen. Der Reis ist fertig. Mit einem Löffel auflockern und servieren. Guten Appetit!

Zubereitung klassisch

Alle Schritte sind gleich wie oben, jedoch braucht euer Fleisch im klassischen Topf ca. 40-45 min, bis es es so weich ist, wie jenes aus dem Multikocher. Dabei kocht ihr es auf mittlerer Stufe (bei mir 4-5 von 9) und bei geschlossenem Deckel so lange, bis es zart ist (ca. 40-45 min). Dann gebt ihr den Reis dazu, wiederum Deckel drauf und auf Stufe 4 von 9 so lange kochen, bis die Flüssigkeit aufgesogen und der Reis gar ist.

Tipps:

a) Verwendet Fleischstücke, die nicht ganz so mager sind. Es darf etwas Fett dran sein, da so der Reis saftiger wird.

b) Mit Langkornreis klappt es zwar auch, aber Rundkornreis ist stabiler und wird nicht so schnell matschig. Daher empfehle ich euch, diesen zu verwenden.

c) Das Lorbeerblatt im Multikocher erst später hinzufügen, da der Dampf Aromen verstärkt und nach 25 min Kochzeit übernimmt das Lorbeerblatt den Geschmack im Gericht, was nicht jeder mag.