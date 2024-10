Hanuma kocht: Saftiger, veganer Schokokuchen

Foodbloggerin Elma Pandzic verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten – Österreich und Bosnien-Herzegowina.

Keine Eier, keine Milch und trotzdem möglichst viel Geschmack? Ja, das geht. In diesem Video stelle ich euch zwei Varianten vor – eine fruchtige mit Äpfeln und eine schokoladige und beide sind besonders weich und saftig, durch ein paar Tricks. Wenn ihr also das nächste Mal Freunde einladet, die sich vegan ernähren, oder seit Kurzem selbst Veganer seid, oder eine Allergie auf Eier oder Milchprodukte habt, dann wisst ihr, welches Rezept ihr nun ausprobieren könnt. Viel Spaß dabei!

Zutaten für eine Kastenform mit 30 cm Länge

120 g Zartbitterschokolade, gehackt

300 g Mehl

Prise Salz

1 Pkg. Backpulver (=16 g)

etwas Vanille

50 g Kakaopulver, ungesüßt

220 g braunen Zucker

350 ml pflanzliche Milch, z.B Haselnussmilch*

120 ml Sonnenblumenöl

*Mit ROMMELSBACHER VERA Veggie Drink & Suppen Bereiter

pflanzliche Milch selbst herstellen

1 l Wasser

100 g Haselnüsse, geschält und geröstet

Glasur:

70 ml pflanzliche Sahne

150 g Zartbitterschokolade, oder Kuvertüre

20 g weiche vegane Butter/Margarine

15 ml Agavendicksaft

Deko:

vegane weiße Schokolade

Zubereitung

1) Eine Kastenform mit 30 cm Länge mit Backpapier auslegen und den Ofen auf 180 Grad O/U Hitze vorheizen.

2) Pflanzliche Milch selbst herstellen mit VERA von Rommelsbacher: einfach 1 Liter Wasser und 100 g Haselnüsse (idealerweise geschält und geröstet) in den Behälter geben, die Funktion „Nüsse“ wählen und abwarten. Danach Milch abseihen, das Nussmus im dazugehörigen Sieb und Behälter auffangen und 350 ml abwiegen. Die restliche Mich vermische ich gerne mit etwas Agavendicksaft und trinke sie pur oder stelle sie kühl. Haltbarkeit: ca. 3 bis 4 Tage. Da sie keine Konservierungsstoffe enthält, verdirbt sie schneller als gekaufte Mandelmilch. Um die Haltbarkeit zu verlängern, solltest du sie in einem gut verschlossenen, sterilen Behälter aufbewahren und darauf achten, dass sie stets gekühlt bleibt. Achte auf Anzeichen wie säuerlichen Geruch oder veränderten Geschmack, um sicherzugehen, dass sie noch frisch ist.

3) Schmelzt die gehackte Schokoalde über einem leicht köchelnden Wasserbad und lasst sie auskühlen, bis sie nur noch lauwarm ist.

4) Vermischt Mehl, Prise Salz, Backpulver, etwas Vanille, Kakaopulver und braunen Zucker. Rührt zügig die pflanzliche Milch und das Öl ein. Füllt den Teig in die vorbereitete Form um. Im Ofen ca. 55-60 min bei 180 Grad backen.

5) Aus dem Ofen nehmen, etwas abkühlen lassen und das Backpapier entfernen. Auf einen Servierteller legen und mit der Glasur bestreichen. Dafür in einem Topf Sahne kurz erhitzen, Schokolade darin schmelzen, Butter und Agavendicksaft hinzufügen und 5 min warten, bis die Glasur etwas abgekühlt und nicht mehr ganz so flüssig ist. Auf dem Kuchen auftragen und anziehen lassen (ganz fest wird sie nicht, sondern bleibt eher weich).

6) Den fertigen Kuchen mit veganer weißer Schoko dekorieren und genießen.

Tipps

a) Weil der Kuchen recht saftig und feucht ist, sollte er kühl gelagert werden.

b) keine gerösteten und geschälten Haselnüsse daheim? So machst du sie selbst:

Haselnüsse rösten und schälen im Ofen:



Schritt 1: Haselnüsse rösten

Vorheizen: Heize den Ofen auf 175-180°C vor. Haselnüsse verteilen: Verteile sie auf einem Backblech, das mit Backpapier ausgelegt ist. Rösten: Röste die Haselnüsse im Ofen für 10-15 Minuten, bis die Schalen dunkel werden und beginnen, sich zu lösen. Rühre nach etwa 7 Minuten um, damit sie gleichmäßig rösten.

Schritt 2: Haselnüsse schälen

Abkühlen: Nimm die Haselnüsse aus dem Ofen und lasse sie kurz abkühlen, bis sie lauwarm sind. Schale entfernen: Gib die Haselnüsse in ein sauberes Küchentuch und reibe sie kräftig gegeneinander, um die Schalen zu lösen. Die Schalen sollten sich leicht ablösen.

Nun hast du perfekt geröstete, geschälte Nüsse und damit schmeckt dein Pflanzendrink noch besser!

