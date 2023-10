Hanuma kocht: Spanischer Wind

Foodbloggerin Elma Pandžić verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten – Österreich und Bosnien-Herzegowina.

Alte, traditionelle Rezepte sind doch meist die besten, findet ihr nicht? Heute stelle ich euch einen Balkan-Klassiker vor, den man unter dem Namen Spanischer-, Japanischer- oder Kalter Wind kennt. Warum er so heißt, weiß niemand so recht, aber was wir wissen ist, dass er glutenfrei ist und aus Baiserschichten und einer samtigen Puddingcreme mit Nüssen und Schokolade besteht. Er ist der perfekte Kuchen für die Übergangszeit, weil er sowohl luftig-leichte als auch reichhaltige Komponenten beinhaltet. GUMA Patisserie Creme verwende ich zum Einstreichen, weil sie dem Kuchen zusätzlich Stabilität und einen sahnigen Geschmack verleiht. Viel Spaß beim Nachbacken!

Zutaten für 1 Kuchen:

Böden:

10 Eiweiß auf Zimmertemperatur

Prise Salz

350 g Puderzucker

etwas Vanillepulver oder 1 Pkg. Vanillezucker

1 EL Essig (=10 ml)

Creme:

800 ml Milch

10 Eigelbe auf Zimmertemperatur

120 g Zucker

etwas Vanillepulver oder 1 Pkg. Vanillezucker

100 g Speisestärke

250 g weiche Margarine

200 g gemahlene Nüsse (z.B Mix aus Hasel- und Walnüssen)

125 g gehackte Zartbitterschokolade

Zum Einstreichen und Bestreuen:

500 ml GUMA Patisserie Creme

gemahlene Haselnüsse

Zubereitung:

1) Heizt den Backofen auf 150°C Ober-/Unterhitze vor. Mixt das Eiweiß mit einer Prise Salz cremig. Fügt nach und nach Puderzucker hinzu. Rührt so lange, bis ein stabiler Eischnee entstanden ist. Zum Schluss Essig einrühren.

2) Füllt den Eischnee in ein mit Backpapier ausgelegtes großes Backblech (40×30 cm) um und streicht ihn glatt. Backt ihn ca. 50-55 min lang. Danach nicht sofort herausnehmen, sondern Ofentüre öffnen und 5 min stehen lassen. Herausnehmen und Backpapier vorsichtig abziehen. Den Boden auskühlen lassen und an der langen Seite in 3 gleich breite Teile schneiden (jeder ist ca. 13 cm breit).

3) Bereitet den Pudding für die Creme vor. Rührt die Eigelbe mit dem Zucker und Vanillepulver schaumig. Rührt die Stärke und 200 ml von der Gesamtmenge an Milch ein. Die restlichen 600 ml in einen Topf umfüllen und aufkochen.

4) Sobald die Milch kocht, rührt die Eigelb-Stärke-Mischung ein und kocht einen dickflüssigen Pudding. Dabei ständig rühren, damit nichts anbrennt. Pudding in einen flachen Behälter umfüllen, damit er schneller auskühlt und mit Frischhaltefolie abdecken, sodass diese ihn an der Oberfläche berührt. Bei Zimmertemperatur vollständig auskühlen lassen.

5) Schmelzt die gehackte Schokolade über einem Wasserbad. Wenn der Pudding ausgekühlt ist, mixt die zimmerwarme Margarine cremig und gebt löffelweise den Pudding dazu. Rührt bis der Pudding aufgebraucht und eine kompakte, cremige Masse entstanden ist. Zum Schluss gebt die gemahlenen Nüsse dazu.

6) Halbiert die Puddingcreme und rührt in eine Hälfte die geschmolzene Schokolade ein. So habt ihr eine dunkle und eine helle Creme.

7) Schichten: 1. Baiserschicht – ½ der hellen Creme – ½ der dunklen Creme – 2. Baiserschicht – ½ der hellen Creme – ½ der dunklen Creme und 3. Baiserschicht.

8) Kuchen kühl stellen und in der Zwischenzeit GUMA Patisserie Creme aufschlagen und den Kuchen damit einstreichen. Mit gemahlenen Haselnüssen bestreuen. Für mindestens 3-4 Stunden kühl stellen und genießen!

Tipps:

a) In diesem Rezept lieber Margarine statt Butter verwenden, da ihr für die Stabilität des ganzen Kuchens auch eine stabile Creme benötigt.

b) Alle Zutaten sollten Zimmertemperatur haben, vor allem das Eiweiß!

c) Den Kuchen in einer Tortenglocke/Box und im Kühlschrank aufbewahren. Haltbarkeit: ca. 2-3 Tage.