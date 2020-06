Hanuma kocht Zucchiniauflauf nach Balkan-Art

Foodbloggerin Elma Pandžić verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten – Österreich und Bosnien-Herzegowina.

Ihr seid stets auf der Suche nach schnellen und einfachen Gerichten, die in maximal einer Stunde am Tisch stehen? Dann hab ich etwas für euch! Diesmal sogar ein vegetarisches Gericht. Vegetarische Spezialitäten bleiben neben Ćevapi und Burek auf der Strecke, weil die meisten Balkanleute einfach Fleischesser sind, aber ab und zu passieren Wunder und dann kommt so etwas Köstliches zustande. Das freut (nicht nur) das Vegetarierherz.

Zutaten für 2-3 Personen:

250 g Hüttenkäse

250 g Joghurt

4 Eier

100 ml Sonnenblumenöl

100 g Weizenmehl

100 g Maismehl

½ Pkg. Backpulver (=8 g)

2 kleine Zucchini

1 TL Salz, 1 Msp. Pfeffer

Guss:

2 geh. EL Sauerrahm (saure Sahne oder Schmand)

150 ml Sahne

Zubereitung:

1) Heizt den Backofen auf 220 Grad O/U Hitze vor.

2) Wascht die Zucchini gründlich (die Schale bleibt dran) und reibt sie fein. Üblicherweise drücke ich die geriebenen Zucchini mit den Händen fest zusammen, um das überschüssige Wasser aus dem Gemüse zu entfernen. Hier mache ich das nicht. Diese Feuchtigkeit ist praktisch, weil das Gericht dadurch saftiger wird.

3) In einer Rührschüssel vermischt ihr Hüttenkäse, Joghurt, Eier und Öl. Vermischt die trockenen Zutaten (Mehl, Backpulver, Maismehl). Rührt diese in 2 Touren mithilfe eines Schneebesens ein und fügt Salz und Pfeffer hinzu.

4) Zum Schluss gebt ihr die geriebenen Zucchini dazu.

5) Bereitet eine runde oder eckige Form vor (meine ist rund, emailliert und hat 34 cm Durchmesser). Gebt ca. 2 EL Öl hinein und erhitzt die Form zusammen mit dem Öl im Backofen für 2-3 min. Habt die Form immer im Auge und am besten stellt ihr euch einen Timer. Zu lange und es fängt an zu rauchen!

6) Nehmt die Form aus dem Ofen, verteilt das Öl überall und füllt die vorbereitete Masse ein. Verstreicht sie gleichmäßig und backt sie bei 220 Grad ca. 30-35 min.

7) Nach dieser Zeit nehmt ihr den Auflauf aus dem Ofen, schneidet ihn in Stücke und verteilt darüber den Guss. Gebt die Form für ca. 5 min in den Ofen bis die Schicht oben nicht mehr flüssig ist. Guten Appetit!