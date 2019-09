Harry Mo bringt seinen neuen Hit heraus und meint: „Wer isst nicht gerne mal Schokolade?“ (VIDEO!)

Harry Mo, der Austro-Afrikaner, dessen Herz für den Balkan schlägt, hat ein neues Lied veröffentlicht „Vanila i Čokolada“.

In einem Gespräch verriet uns der Künstler mehr über das neue Lied und seine weiteren Pläne.

KOSMO: Welche Idee steckt hinter dem Song „Vanila i Čokolada“? Warum heißt das Lied so?

Harry: Mein Manager, Žarko Timotijević war mit seinem Team in Amerika unterwegs. Dort haben sie Afroamerikanerinnen getroffen, die ihnen anscheinend ganz gut gefallen haben. Der Kameramann war so begeistert, dass er zu Žarko meinte: „Žarko, ja volim Čokoladu!“, also „Žarko, ich liebe Schokolade.“. Nach dieser Aussage kam ihm die Idee für das Lied und mein Manager meinte, dass das perfekt zu mir passen würde.

KOSMO: Wo und mit wem wurde das sommerliche Video gedreht?

Das Video wurde im serbischen Aquapark Hollywood gedreht, gemeinsam mit Atina Ferari und einem professionellen Kamerateam.

