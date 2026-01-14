„Hatte meine Stiefel schon abgeschrieben“ – Dieser Küchen-Trick lässt Salzflecken verschwinden

Weißer Essig als Retter in der Not – das Hausmittel aus dem Küchenschrank befreit Lederschuhe von lästigen Salzrändern und verhindert dauerhafte Winterschäden.

Essig als Retter

In den kalten Monaten greifen immer mehr Menschen zu einer überraschend wirksamen Lösung aus dem Küchenschrank, um ihre Lederschuhe vor den Folgen von Streusalz zu bewahren. Verdünnter weißer Essig hat sich in sozialen Netzwerken als regelrechter Geheimtipp etabliert, mit dem selbst stark verschmutzte Schuhe wieder auf Hochglanz gebracht werden können.

Wer kennt das Problem nicht? Nach einem Spaziergang durch winterliche Straßen sind die geliebten Lederstiefel von weißen Salzrändern überzogen. Diese unschönen Ablagerungen sind nicht nur ein ästhetisches Problem – mit der Zeit können sie das Leder austrocknen und zu dauerhaften Schäden führen.

„Ich hatte meine Stiefel schon abgeschrieben, doch ein einziger Wisch mit einem in verdünntem Essig getränkten Tuch ließ die weißen Flecken wie durch Zauberhand verschwinden“, berichtet ein begeisterter Nutzer auf Facebook. Ein anderer Anwender bestätigt den Trick: „Klingt vielleicht seltsam, aber dank Essig sehen meine Stiefel nicht mehr kreidig aus, selbst nach dem ersten Tragen im Schneematsch.“

Schimmel bekämpfen

Besonders bei Schimmelbildung auf Lederschuhen zeigt die Essiglösung ihre Stärken. Experten raten, zunächst sichtbare Schimmelspuren vorsichtig mit einer Bürste zu entfernen. Anschließend genügt es, das Leder sanft mit einem leicht in verdünntem Essig angefeuchteten Tuch abzuwischen. Wichtig dabei: Das Leder sollte nur leicht befeuchtet, keinesfalls durchnässt werden.

Fachleute aus der Lederbranche mahnen allerdings zur Vorsicht bei der regelmäßigen Anwendung. „Bei zu häufigem oder zu intensivem Gebrauch kann Essig das Leder austrocknen und unschöne Verfärbungen verursachen“, warnen sie. Als einfachere und schonendere Alternative empfehlen viele Schuhbesitzer eine tägliche Routine: Einfach jeden Abend nach der Rückkehr die Schuhe kurz mit einem feuchten Tuch abwischen – eine Maßnahme, die nur Sekunden dauert, nichts kostet und hartnäckige Salzablagerungen gar nicht erst entstehen lässt.

Alternative Hausmittel

Neben Essig werden in Online-Foren auch andere Hausmittel empfohlen: verdünnter medizinischer Alkohol, milde Reinigungsmittel oder eine Mischung aus Teebaumöl und Wasser. Unabhängig von der gewählten Methode gilt: Nach der Reinigung müssen die Schuhe gründlich trocknen können. Ein häufiger Fehler ist es, feuchtes Schuhwerk über Nacht stehen zu lassen – der ideale Nährboden für Schimmel und unangenehme Gerüche.

