Fünf Szenarien: Wie die USA Grönland unter ihre Kontrolle bringen könnten

Trumps Grönland-Ambitionen eskalieren zur transatlantischen Krise. Während Berlin um Deeskalation ringt, erwägt Washington offenbar sogar militärische Optionen.

Während der deutsche Außenminister Johann Wadephul und Vizekanzler Lars Klingbeil in Washington zu Gast waren, verwandelte sich ihr Routinebesuch unvermittelt in eine diplomatische Krisenmission. Berlin bemüht sich intensiv um Deeskalation, während aus dem Umfeld der Trump-Administration selbst radikale Optionen nicht ausgeschlossen werden. Die deutschen Regierungsvertreter versuchten, den Dialog aufrechtzuerhalten und die amerikanische Seite an fundamentale völkerrechtliche Prinzipien zu erinnern. Klingbeil äußerte in Washington unverhohlen seine Sorge über die Zukunft der transatlantischen Partnerschaft und betonte, die Differenzen zwischen Europa und den USA würden „immer größer“.

Nach Gesprächen mit US-Außenminister Marc Rubi bemühte sich Wadephul, die Spannungen zu entschärfen. Er erklärte, es gebe keine konkreten Hinweise darauf, dass ein militärisches Vorgehen gegen Grönland ernsthaft erwogen werde. Trumps frühere Äußerungen – darunter die Behauptung, die USA müssten möglicherweise zwischen der NATO und Grönland wählen – werfen jedoch Zweifel an dieser Einschätzung auf. Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen warnte bereits, eine amerikanische Annexion Grönlands könnte das Ende der NATO bedeuten, da ein Mitgliedstaat das Territorium eines anderen angreifen würde. Dennoch vermeidet Kopenhagen eine offene Konfrontation mit Washington und setzt stattdessen auf diskreten Druck im US-Kongress.

Strategische Bedeutung Grönlands

Trotz seiner geringen Bevölkerung von nur etwa 57.000 Menschen besitzt Grönland enorme strategische Bedeutung: Die Insel liegt an zentralen Schifffahrtsrouten zwischen Nordamerika und Europa, beherbergt einen wichtigen US-Militärstützpunkt, und das schmelzende Eis erhöht ihre wirtschaftliche wie militärische Relevanz. Trump rechtfertigt seine territorialen Ambitionen mit dem Argument, Russland oder China könnten ihre Präsenz dort ausbauen, falls die USA Grönland nicht übernehmen. Auch der NATO-Oberbefehlshaber wies darauf hin, dass russische und chinesische Schiffe bereits gemeinsam nahe Kanada und Alaska patrouillieren. China wiederum stellte klar, die Arktis sei keine exklusive amerikanische Interessensphäre, sondern ein Raum von Bedeutung für die gesamte internationale Gemeinschaft.

Trumps Interesse an Grönland ist nicht neu, nimmt in seiner zweiten Amtszeit jedoch konkretere Formen an. Nach Informationen aus amerikanischen und europäischen Quellen, die das Handelsblatt zusammengetragen hat, erwägt Washington verschiedene Ansätze: von einem Kauf mit anschließendem Referendum über die Förderung der Unabhängigkeit mit nachfolgendem Bündnis bis hin zu radikaleren Optionen – darunter eine direkte Annexion, Handels- und Sicherheitsabkommen, eine „schleichende“ Übernahme ohne militärische Präsenz oder sogar eine militärische Besetzung. Das extremste Szenario sieht eine schnelle militärische Übernahme der Insel vor. Analysten gehen davon aus, dass eine solche Operation kurz wäre und Europa keine wirksamen Gegenmittel hätte. Die Folgen für die internationale Gemeinschaft, besonders für Europa, wären jedoch gravierend.

Europäische Handlungsoptionen

Die europäischen Handlungsoptionen sind begrenzt, doch in NATO-Kreisen wird über eine neue arktische Überwachungsmission diskutiert, inoffiziell „Arctic Sentry“ genannt und formal auf Russland und China ausgerichtet. Der Plan muss noch umgesetzt werden und erscheint ohne US-Zustimmung kaum realisierbar. In den USA selbst formiert sich ebenfalls Widerstand: Einige Abgeordnete kündigen an, eine mögliche Militäraktion im Kongress blockieren zu wollen. Erfahrungen aus früheren Krisen zeigen jedoch, dass Trump politische Kontrollmechanismen nicht zwingend respektieren muss.

Ein mögliches Instrument europäischen Widerstands gegen Trumps Pläne liegt im wirtschaftlichen Bereich. Die Europäische Union mit ihrem Markt von 450 Millionen Menschen verfügt theoretisch über erheblichen wirtschaftlichen Einfluss in den Beziehungen zu den USA und könnte mit Gegenmaßnahmen drohen: von der Schließung amerikanischer Militärbasen in Europa bis zum Verbot des Erwerbs amerikanischer Staatsanleihen. Das bekannteste Instrument wäre das sogenannte Anti-Zwangsinstrument, die europäische Handels-„Bazooka“, die der Europäischen Kommission erlaubt, amerikanische Produkte und Dienstleistungen zu verbieten, Zölle einzuführen, geistige Eigentumsrechte auszusetzen und Investitionen zu blockieren. Die Anwendung würde jedoch die Zustimmung der Mitgliedstaaten erfordern, die bisher aufgrund wirtschaftlicher Interessen und der Bedeutung der amerikanischen Unterstützung für die Ukraine vor diesem Schritt zurückschrecken.

Zudem ist die grönländische Wirtschaft stark von jährlichen dänischen Subventionen abhängig, die etwa die Hälfte der öffentlichen Ausgaben decken und rund 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts der Insel ausmachen. Trumps Versprechen von „Milliarden-Investitionen“ könnten durch europäische Finanzhilfen gekontert werden. Nach einem Kommissionsentwurf könnte die Union ab 2028 ihre jährlichen Zahlungen an Grönland verdoppeln, und die Insel kann bis zu 44 Millionen Euro aus EU-Fonds für entlegene angeschlossene Gebiete beantragen.

US-Präsident Donald Trump hat seine Rhetorik zu Grönland erneut verschärft und erklärt, die USA seien bereit, „auf die eine oder andere Weise“ die Kontrolle über die arktische Insel zu übernehmen – notfalls auch mit militärischen Mitteln.

Die Äußerungen aus Washington haben in Europa heftige Reaktionen ausgelöst und die Beziehungen innerhalb der NATO weiter belastet.