Hauttransplantation für Tarnkappenbomber – Air Force feiert Reparatur-Coup

Ein gebrochenes Fahrwerk, ein beschädigter Flügel und ein 23-Millionen-Dollar-Problem: Die Reparatur eines Stealth-Bombers wurde zur logistischen Meisterleistung.

Ein B-2 Stealth-Bomber erlitt im September 2021 bei der Landung nach einem Trainingsflug einen folgenschweren Zwischenfall. Das linke Fahrwerk der “Spirit of Georgia” brach zusammen, wodurch der Flügel über die Landebahn schleifte und das Flugzeug schließlich im Gras zum Stillstand kam.

Obwohl die Beschädigung auf den ersten Blick nicht dramatisch wirkte, stellte sie das US-Militär vor erhebliche Herausforderungen. Bei einem Stealth-Bomber können selbst geringfügige Verformungen oder Beschädigungen der speziellen Oberflächenbeschichtung die Tarnkappeneigenschaften – den eigentlichen Zweck des Flugzeugs – beeinträchtigen.

Die erste logistische Hürde bestand darin, das beschädigte Luftfahrzeug vom Luftwaffenstützpunkt Whiteman zur Produktionsstätte des Herstellers Northrop Grumman in Kalifornien zu transportieren. Ein Straßentransport schied aufgrund der Dimensionen des Bombers aus: 21 Meter Länge und 52 Meter Flügelspannweite machten einen Lkw-Transport unmöglich. Die Konstruktion als Nurflügel-Flugzeug erlaubte auch keine einfache Demontage der Tragflächen.

Auch ein Lufttransport kam nicht in Frage. Mit einem Leergewicht von über 71 Tonnen überstieg die B-2 die Tragfähigkeit selbst der stärksten verfügbaren Hubschrauber bei weitem. Der russische Mi-26 kann maximal 20 Tonnen extern transportieren, der amerikanische CH-53K King Stallion lediglich 16,3 Tonnen.

Innovative Reparaturlösung

Die einzige Lösung bestand darin, den Bomber wieder flugtüchtig zu machen. Techniker hoben die Maschine zunächst mit Luftkissen an, um das beschädigte Fahrwerk manuell auszufahren. Nach dem Transport in einen Hangar bestätigten Lasermessungen, dass sich kritische Komponenten noch innerhalb der Toleranzgrenzen befanden. Nach umfangreichen Analysen erhielt die “Spirit of Georgia” etwa ein Jahr nach dem Unfall die Freigabe für den Überführungsflug.

⇢ “Material nicht mehr eingeschlossen”: Tschernobyl-Hülle durch Drohne beschädigt



Am 22. September 2022 erreichte der Bomber das Werk in Palmdale. Aufnahmen des Fotografen Tom Jordan dokumentierten fehlende Teile der radarabsorbierenden Oberfläche an der Unterseite des linken Flügels sowie provisorische Reparaturen mit Speed Tape – einem speziellen Klebeband, das extremen Geschwindigkeiten, Temperaturen und Druckverhältnissen standhält und daher in der Luftfahrt für Notreparaturen eingesetzt wird.

Nach Angaben der Air Force ermöglichte diese Vorgehensweise erhebliche Kosteneinsparungen. Der direkte Flug ins Werk vermied aufwendige Reparaturen vor Ort und senkte die Gesamtkosten auf 23,7 Millionen Dollar – eine Ersparnis von 52 Millionen Dollar. Zudem verkürzte sich die Reparaturzeit um neun Monate.

Im Vergleich zu früheren B-2-Reparaturen war dies außerordentlich wirtschaftlich. Die “Spirit of Washington” hatte 2010 nach einem Brand auf Guam zunächst 68 Millionen Dollar für die Notreparatur vor Ort verschlungen, gefolgt von weiteren 37,2 Millionen Dollar für die endgültige Instandsetzung im Werk.

Technische Durchbrüche

Bei der Reparatur der “Spirit of Georgia” kam eine innovative Methode zum Einsatz: Eine “Hauttransplantation” mit Material vom nicht-flugfähigen Testmodell “Test Article 0998”. Ein 2,5 x 1,3 Meter großes Stück der Komposithaut wurde entnommen und auf den beschädigten Bomber übertragen.

Für diesen Eingriff entwickelte Northrop spezielle Hitzegeräte, die präzise Temperaturen für das Aushärten der reparierten Komponenten erzeugten, ohne benachbarte Strukturen zu gefährden. Eine besondere Herausforderung stellte die Reinigung der Klebestellen dar, die trotz der üblichen Kontamination mit Kohlenwasserstoffen und Silikonen im Bereich der Treibstofftanks nahezu Laborstandards erreichen musste.

Erstmals kam bei einer B-2-Reparatur ein neuartiges Kompositharz zum Einsatz, das ohne Autoklav aushärten konnte – ein Verfahren, das mehrere Monate Reparaturzeit einsparte.

Die bei dieser Reparatur gewonnenen Erkenntnisse werden laut Air Force künftig die Wartung und Instandhaltung der gesamten B-2-Flotte beschleunigen und kostengünstiger gestalten, was letztlich die Einsatzdauer der Bomber verlängern könnte.

Die Air Force plant, die B-2-Flotte bis 2040 im Dienst zu halten, bis sie vollständig durch den Nachfolger B-21 Raider ersetzt wird. Von diesem neuen Stealth-Bomber wurden bislang drei Exemplare gebaut, von denen zwei bereits Testflüge absolviert haben.

Die B-21 ist mit 40 Metern Spannweite kompakter als die B-2 und verfügt über eine geringere Waffenlast, bietet jedoch eine größere Reichweite. Mit projektierten Stückkosten von 700 Millionen Dollar soll sie deutlich günstiger werden als ihr Vorgänger – allerdings nur bei der geplanten Bestellmenge von mindestens 100 Maschinen.

Militärexperten rechnen jedoch mit einer Reduzierung der Bestellung, was den effektiven Stückpreis durch die Verteilung der Entwicklungskosten auf weniger Flugzeuge erhöhen würde.