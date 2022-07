Heftige Schlägerei am Urlauber-Strand: Personen prügeln sich am Meer (VIDEO)

Auf Twitter erschien ein Video von einer Schlägerei im Meer. Der Ort ist jedoch nicht bekannt, ebenso wie die Nationalität der Teilnehmer. Klar ist nur, dass sie ihr Kind im Meer alleine gelassen haben.

Eine Frau in einem roten Bikini geriet mit einem Mann in Konflikt, eine andere Frau kam dazu. Am Strand herrschte allgemeines Chaos. Die beiden Frauen fingen an zu kämpfen. Das Unverantwortlichste dabei ist, dass ihr Kind in einem Reifen im Meer alleine war.

Twitter-Nutzer scherzten über den Vorfall, mit Kommentaren wie „Habt ihr es gesehen, so verteidigt eine Frau ihren Mann“ oder „Sommerzauber“. Doch viele bemerkten das Kind: „Ich finde das gruselig! Sie bringen das Kind in Gefahr! Während sich die Viecher herumwälzen, konnte der Kleine von der Strömung in die Tiefe gezogen worden sein und was dann“, fragte eine Nutzerin – und das fragen wir uns auch.

