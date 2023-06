Heidi Klum schwört auf Balkan-Heilmittel!

Heidi Klum, die vor Jahrzehnten als 18-Jährige einen Modelwettbewerb gewann und mit einem Foto im Badeanzug Berühmtheit erlangte, hat sich seitdem erfolgreich in der Unterhaltungsbranche etabliert. Trotz ihrer langjährigen Karriere hat sie sowohl begeisterte Fans als auch Kritiker. Nun feiert die vielseitige Persönlichkeit ihren 50. Geburtstag und erfreut sich einer erstaunlichen Jugendlichkeit und Fitness. Ein Faktor, der zu ihrem vitalen Erscheinungsbild beiträgt, ist ihre Leidenschaft für Knoblauch – eine Vorliebe, die sie mit den Balkanländern teilt, wo Knoblauch sehr geschätzt wird.

Heidi Klum ist bekannt dafür, viel von sich preiszugeben. Als Jurorin und Moderatorin der Casting-Show „Germany’s Next Topmodel“ ist sie hierzulande besonders bekannt. Darüber hinaus ist das Model jedoch auch in zahlreichen anderen Sendungen sowohl in Deutschland als auch in den USA regelmäßig präsent. In den sozialen Medien gewährt sie zudem ihren Fans regelmäßig private Einblicke in ihr Leben. Obwohl ihre Anhänger meinen könnten, die facettenreiche Persönlichkeit gut zu kennen, gibt es möglicherweise noch einige überraschende Fun Facts über sie, die sie bisher nicht wussten. Heidi hat nun einige dieser Fakten über sich selbst enthüllt!

In einem Interview mit Us Weekly plauderte die Modelmama aus dem Nähkästchen und teilte interessante Details über sich mit. Heidi Klum verriet zum Beispiel, dass ihre bevorzugte Sportübung das Trampolinspringen ist. Des Weiteren sprach sie über ihre Essgewohnheiten und enthüllte: „Ich bin ein großer Fan von Knoblauch. Normalerweise esse ich einmal pro Woche eine ganze Zehe.“ Es scheint, dass ihr Ehemann Tom (31) daran offenbar nichts auszusetzen hat. Vermutlich fügt sie auch eine ordentliche Menge dieser würzigen Knolle in ihre Hühnersuppe ein, da sie diese mindestens einmal pro Woche zu Hause kocht.

Balkans Heilmittel

Die Liebe der Balkaner zum Knoblauch und ihre Ansicht von ihm als Heilmittel haben mehrere Gründe. Erstens ist Knoblauch seit langem ein integraler Bestandteil der regionalen Küche auf dem Balkan. Es wird in vielen traditionellen Gerichten verwendet und verleiht ihnen einen intensiven Geschmack.

In der Volksmedizin wird Knoblauch eine Vielzahl von positiven Eigenschaften zugeschrieben, darunter antibakterielle, antivirale und antioxidative Wirkungen. Er wird oft als natürliches Heilmittel gegen verschiedene Krankheiten und Beschwerden betrachtet, wie beispielsweise Erkältungen, Verdauungsprobleme und Bluthochdruck.

Diese Wahrnehmung von Knoblauch als Heilmittel basiert auf traditionellem Wissen und Erfahrungen, wird aber auch von wissenschaftlichen Studien unterstützt. Knoblauch enthält tatsächlich bioaktive Verbindungen wie Allicin, die bestimmte gesundheitsfördernde Eigenschaften haben können.

Die Kombination aus kulinarischer Tradition und dem Glauben an die gesundheitlichen Vorteile hat dazu geführt, dass Knoblauch auf dem Balkan einen hohen Stellenwert genießt und von den Menschen in der Region geschätzt wird.