Heiratsantrag mal anders: RAF Camora hat sich verlobt!

Unerwartete News aus der Wiener Rap-Szene: RAF Camora und seine Freundin Nadine Krena haben sich verlobt! Der Musiker machte seiner Partnerin einen filmreifen Antrag – direkt vor einem weißen Privatjet – und teilte den besonderen Moment auf Instagram.

Dazu schrieb der Wiener Rap-Superstar die Zeile „Seh dich nachts in meiner Zukunft“, ein Zitat aus seinem Song „All Night“. Mit dieser romantischen Anspielung machte er seine Verlobung offiziell – und überraschte damit seine Fans.

Denn: Der 40-Jährige galt in seinen Texten und Interviews bislang nicht gerade als Beziehungsmensch. Doch die neuen Fotos erzählen eine andere Geschichte – innige Umarmungen, strahlendes Abendlicht, ein funkelnder Ring und jede Menge Gefühl. Der Antrag erinnert fast an eine Filmszene aus Hollywood.

Liebe erst seit Kurzem öffentlich

RAF Camora, der sein Privatleben sonst streng unter Verschluss hält, machte seine Beziehung mit Nadine Krena erst im Sommer öffentlich. Seitdem zeigte er nur selten gemeinsame Einblicke – umso größer ist nun die Freude über die Verlobung.

Details zur geplanten Hochzeit gibt es bislang keine. Fest steht aber: RAF Camora meint es ernst – und blickt mit Nadine in eine gemeinsame Zukunft.