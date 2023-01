Heute ist der Tag der Republik in der Republika Srpska

Die Republika Srpska feiert heute den 31. Jahrestag ihrer Gründung.

Diese Entität wurde am 9. Januar 1992 unter dem ursprünglichen Namen „Srpska republika Bosna i Hercegovina“ ausgerufen.

Sie wurde von serbischen Abgeordneten in der damaligen Versammlung von Bosnien und Herzegowina gegründet, nachdem sie in Schlüsselfragen zur Existenz von Jugoslawien überstimmt worden waren. Mitglieder der beiden anderen Nationen begannen gegen den Willen der Serben, die den Status einer konstituierenden Nation hatten, mit der Sezession.

Anlässlich des Festtages und der „Slava“ zu Ehren des heiligen Stephanus wird heute in der Christ-Erlöser-Kathedrale in Banja Luka die Liturgie des Heiligen Bischofs zelebriert. Die feierliche Prozession findet im Osten von Novi Sarajevo statt, während am Abend ein Feuerwerk auf dem Platz Trg Republike Srbije, ebenfalls im Osten von Novi Sarajevo, begleitet von einem Konzert des Polizeiorchesters des Innenministeriums der Republika Srpska, organisiert wird.

Die Feierlichkeiten zum Tag der Republika Srpska werden auch in anderen Gemeinden gefeiert.