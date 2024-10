„Heute” kürt Nikola Marijokovic „fahrlehrerniko“ zum besten Nachwuchs-Influencer des Landes

Preisträger des ersten „Social Influencer Award“ in Zusammenarbeit mit der Agentur „The Guardians of Social Media“ in Wien gekürt.

Zwei Monate lang suchte „Heute“ mit der Agentur „The Guardians of Social Media“ die größten TikTok- und Instagram-Talente des Landes, stellte die Teilnehmer in „Heute“, auf Heute.at und Social Media vor. Hunderte Youngstars aus ganz Österreich ritterten um die Hauptpreise des erstmals ausgerufenen „Social Influencer Awards“. Am 8. Oktober wurden die Gewinner auf der Dachterrasse des „Heute“-Verlagshauses in der Wiener City ausgezeichnet.

Die Gewinner des „Social Influencer Awards“ 2024 sind:

• 1. Platz: Nikola Marijokovic – „fahrlehrerniko“

• 2. Platz: Elias König und Stefan Riha – „schmalzlocken“

• 3. Platz: Carina Kandler – „carry.on.me“

Den Sonderpreis „Publikumsliebling“ sicherte sich mit dem Sieg beim Online-Voting auf Heute.at die Oberösterreicherin Isabella Grögler. Sie betreibt den Account „kinderausflug_at“ auf Instagram.

Gekürt wurden die Top 3 von einer hochkarätigen Jury – bestehend aus „Heute“-Social-Media-Leiter Aitor Lopez de Alda und bekannten Influencern wie Satansbratan, Austrias Ginger, Sonnenschein-Catering95, Wien Oida!, Alex Ehrenhofer sowie Philipp Kamper. Zusammen erreichen diese Top-Influencer über vier Millionen Follower auf TikTok und Instagram. Sie bewerteten die Finalisten nach den Kriterien Kreativität, Reichweite und Engagement.

Die drei Erstplatzierten dürfen sich jetzt auf einen 15-stündigen Intensiv-Workshop mit je einem der Top-Stars Sonnenschein-Catering95, Satansbratan und AustriasGinger freuen.

„Wir wollten bei ‚Heute‘ die Gesichter von morgen finden und geben jungen, aufstrebenden Content-Creatoren eine großartige Chance“, so Award-Initiator Goran Drinic. Der „Heute“-Sales-Geschäftsleiter erweiterte zudem das 360-Grad-Portfolio des Verlags erfolgreich und konnte Top-Werbepartnern des Hauses ein zeitgemäßes, und positives Umfeld für ihre Botschaften zur Verfügung stellen. Insgesamt wurden Werbeleistungen im Wert von 1,3 Millionen Euro für die Aktion aufgewendet.

(FOTO: Sabine Hertel)

Alleine durch die Medien des „Heute“-Verlags erreichten die Nachwuchs-Influencer ein Millionenpublikum. Auch die Sponsoren des ersten „Heute“ Social Influencer Awards – darunter A1, Westfield, Cineplexx, Brajlovic, Smile Insurance Agency, Wolf Nudeln, Christ, Nomination, Magnum und Ketofabrik – profitierten von der ungebrochen massiven Werbekraft: „Heute“ erreicht laut aktueller Media Analyse 2023 täglich 1.188.000 Leserinnen und Leser crossmedial.