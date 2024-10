Wien-Floridsdorf: 40-Jähriger bedrohte Zugpassagiere mit Umbringen

Am Dienstagnachmittag ereignete sich in Wien-Floridsdorf ein gefährlicher Vorfall, der für Aufregung sorgte. Ein 40-jähriger Mann bedrohte gegen 14 Uhr mehrere Fahrgäste in einem Zugabteil am Bahnhof Siemensstraße, während er eine Glasflasche in der Hand hielt.

Zeugen alarmieren Polizei

Der Mann fiel zuvor durch aggressives Verhalten auf, indem er eine Passagierin belästigte und laut schrie. Besorgte Zeugen alarmierten umgehend die Polizei. Die Beamten trafen schnell am Ort des Geschehens ein und konnten den 40-Jährigen noch vor Ort festnehmen. Bei der Festnahme wurde festgestellt, dass der Mann einen Alkoholgehalt von über 1 Promille aufwies.

Glücklicherweise kam es bei dem Zwischenfall zu keinen Verletzungen. Der 40-Jährige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.