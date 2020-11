Hier kannst du auch nach 19 Uhr noch einkaufen

Bereits vor dem zweiten Lockdown beschloss die Regierung den Handel bereits um 19 Uhr zu schließen.

Am Samstag verkündete die Regierung den zweiten Lockdown in Österreich. Damit ist der Aufenthalt im Freien nur bei einige Ausnahmen, wie Arbeitswege und psychische wie physische Erholung, erlaubt. Kurz zuvor wurde beschlossen den Handel eine Stunde früher schließen zu lassen, wodurch alle Länden um 19 Uhr zumachen müssen – bis auf einige Ausnahmen, die nicht jeder kennt.

Was wenn der Hunger nach 19 Uhr plagt? Das Baby neue Windeln braucht oder das „Feierabend-Bier“ ausgeht? Hier kannst du auch dann noch einkaufen, denn diese Geschäfte sind von der Regelung ausgenommen:

Tankstellen

Viele haben einen Tank-Shop ums Eck. Diese bieten sowohl Getränke wie auch einige Nahrungsmittel und Snacks.

Automaten

Wen Hunger oder Durst plagen, der kann noch immer Snackautomaten aufsuchen und dort eine Kleinigkeit kaufen. Alle die nicht auf ihr „Feierabend-Bier“ verzichten möchten, können sich in der Siebensterngasse 19 im 7. Bezirk, in der Lerchenfelderstraße Ecke Tivoligasse, in der Jägerstraße bei der U4 Station Friedensbrücke, in der Wasnergasse 19 beim Augarten oder in der Neustiftgasse ein Bier auf dem Automaten holen.

Nachtapotheken

Doch nicht nur die Großen kann der Hunger nach 19 Uhr noch plagen, daher sind auch Apotheken und vor allem Nachtapotheken vom Gesetz ausgenommen. Dort finden die Eltern auch Säuglingsanfangsnahrung.

Lieferdienst

Auch Dienstleistungsbetriebe dürfen weiterhin liefern, zu dem auch Alfies.at zählt. Dort bekommt ihr Snacks, Lebensmittel und Getränke aller Art innerhalb einer Stundenach Hause geliefert.