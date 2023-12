Hier könnt ihr zu Silvester & Neujahr einkaufen gehen!

Kosmo hat die Liste der Shops, die auch zu Silvester und Neujahr offen haben.

Wenn dir eine entscheidende Zutat für Silvester oder Neujahr fehlt oder dir während der Feiertage Milch oder Brot ausgehen – kein Grund zur Panik. Einige Geschäfte haben auch an Silvester und Neujahr geöffnet, insbesondere an Bahnhöfen, Flughäfen und in Tourismusregionen. Kosmo hat eine Liste erstellt, auf der du sehen kannst, welche Supermärkte zu welchen Zeiten geöffnet haben.

SPAR Markt 1090 Wien, Währinger Gürtel, AKH

SPAR Markt 1210 Wien, Brünner Str., Klinik Floridsdorf

1090 WIEN, JULIUS TANDLER PLATZ 3/F.J. BHF

1300 WIEN-FLUGHAFEN, TERMINAL 3

1020 WIEN, PRATERSTERN

1010 WIEN, NEUER MARKT 17 / Herrnhuterhaus

Bäckereien offen

Wenn du frisches Brot oder Gebäck zu Weihnachten wünschst, kannst du dies wie üblich in der Bäckerei erhalten. In Wien beispielsweise haben Ketten wie Anker, Ströck, Der Mann und Felber an einigen Standorten auch an den Feiertagen geöffnet. Informationen darüber, welche Filialen zu welchen Zeiten geöffnet sind, findest du auf den Websites der Bäckerei-Ketten, wo die Feiertagsöffnungszeiten aufgeführt sind.