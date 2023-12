Balkan: Ryanair bietet günstige Preise für Sommer an!

Ryanair, die renommierte Billigfluglinie, kündigt ihre Sommeraktion für 2024 an. Mit Flugpreisen ab 24,99 Euro pro Person und Hin- und Rückflügen ab 44 Euro deckt das Angebot eine breite Palette von Destinationen in Kroatien, Serbien und Bosnien und Herzegowina ab.

Ryanair, die bekannte Billigfluglinie, bereitet sich auf den Sommer 2024 vor und hat eine attraktive Aktion für Reisende angekündigt. Die Aktion, die von Juni bis September läuft, bietet Flugtickets zu Preisen ab 24,99 Euro pro Person. Darüber hinaus können Reisende Hin- und Rückflüge ab 44 Euro sichern, was diese Aktion zu einer idealen Gelegenheit macht, den Sommerurlaub zu planen.

Die Sommeraktion 2024 umfasst Flüge von fast allen Flughäfen in Kroatien, Serbien und Bosnien und Herzegowina. Insbesondere bietet Ryanair eine breite Palette von Flügen von Zagreb, Dubrovnik und Zadar an. Für diejenigen, die nach alternativen Optionen suchen, stehen auch Flüge mit Abflügen von Podgorica, Wien, Budapest und Venedig zur Verfügung.

Ryanair bietet mit dieser Aktion eine perfekte Gelegenheit, die günstigsten Flugtickets für Ihre Sommerabenteuer 2024 zu sichern. Es ist eine außergewöhnliche Gelegenheit, einen unvergesslichen Sommerurlaub zu unglaublich niedrigen Preisen zu planen.

Um immer auf dem Laufenden zu bleiben und alles über die neuesten Angebote zu erfahren, empfiehlt Ryanair, ihren Beiträgen zu folgen und die nächste Reise mit ihnen zu planen. Für diejenigen, die ein spezielles Angebot für eine Reise zu einem der genannten Ziele wünschen, bietet Ryanair Unterstützung per E-Mail oder direkt über ihre Facebook-Seite an.

Zusätzlich empfiehlt Ryanair, vor der Auswahl einer Reise die Preise für den Aufenthalt zu überprüfen. Hierfür bietet die Fluggesellschaft eine Hotels-Suchmaschine an, die immer die niedrigsten Preise und die größte Auswahl an Hotels und Apartments bietet. So haben Reisende stets den besten Überblick über die Aufenthaltskosten.