Hier werden Kakerlaken nach deinem Ex-Partner benannt und verfüttert (VIDEO)

Im Zoo von San Antonio, Texas, wird der Valentinstag auf unkonventionelle Weise gefeiert. Die Aktion „Cry me a cockroach“ ermöglicht es, Ex-Partner symbolisch an verschiedenste Tiere zu verfüttern. Und ganz nebenbei tut man auch noch etwas für den Tierschutz.

Es knirscht und knuspert, wenn Opossum „Notch“ genüsslich den schillernden Panzer einer Kakerlake zerbeißt. Dessen Name „Michael“ ist dem Opossum egal – Hauptsache, es schmeckt. Die Kakerlake wurden nach einem Ex-Freund benannt, bevor sie dem Opossum verfüttert wurde. Im Zoo von San Antonio, Texas, wird vor dem Valentinstag ein einzigartiges Schauspiel inszeniert: „It’s cockroach season.“ Es ist Kakerlaken-Saison, sagen sie im Zoo zu den Wochen vor dem Valentinstag, wenn große Kartons voller Schaben aus Südamerika angeliefert werden.

Füttern für den guten Zweck

Die Zooaktion, bei der Kakerlaken, Ratten oder Gemüse nach Ex-Partnern benannt und als Leckerbissen verfüttert werden, erfreut sich wachsender Beliebtheit. Im vergangenen Jahr nahmen über 8000 Menschen aus den USA und 30 Ländern weltweit teil. Diese Benefizveranstaltung entwickelt sich zum Höhepunkt des Jahres für den Zoo, der die Einnahmen in Futter und Tierschutz investiert. Für zehn Dollar kann man eine Kakerlake benennen und dabei helfen, gebrochene Herzen zu heilen. Als Neuerung gibt es mittlerweile auch Gemüse um 5 Dollar und Ratten für Schlangen um 25 Dollar.

(FOTO: Screenshot/sazoo.org)

Der oder die Ex erhält anschließend eine Benachrichtigung über die Aktion in Form einer rosaroten Karte – passend zum Valentinstag. Ein wenig Spaß muss schließlich sein. Die meisten Unterstützer nehmen an der Aktion tatsächlich aus reinem Spaß teil, wie Pressesprecher Perez berichtet. Einige nutzen es sogar als amüsanten Scherz für ihren aktuellen Partner.

Der Zoo als Liebesvermittler

Für 150 Dollar bietet der Zoo sogar ein Deluxe-Videopaket an, bei dem das Team einen individuellen Film von der Fütterung dreht. Insgesamt zeigt sich: Die Aktion, die mehrheitlich Frauen anspricht, wird nicht nur als humorvoller Racheakt, sondern auch als therapeutisches Mittel gegen Liebeskummer wahrgenommen.

Der Zoo von San Antonio inszeniert mit dieser Aktion nicht nur humorvolle Rache, sondern versucht auch eine Rolle als Liebesvermittler einzunehmen. Pünktlich zum Valentinstag veranstaltet er eine umfangreiche Singleparty mit Speeddating und Tanz im Zoo unter dem Motto: „Finde deinen neuen Ex.“

Die Aktion dient nicht nur dem Spaß, sondern hat auch therapeutische Aspekte. Einige Spender nutzen sie, um einen Schlussstrich unter Beziehungen zu ziehen. „Nach sieben toxischen Jahren ist es Zeit, bye bye zu sagen“, schreibt eine Teilnehmerin. „Als Kakerlakenfutter hat dein Leben mehr Sinn als unsere gemeinsame Zeit“, teilt ein betrogener Mann aus Nevada mit.