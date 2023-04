14-Jähriger aus Bosnien hütet Schafe seit er fünf ist

„Ich erinnere mich nicht daran, etwas so Niedliches gesehen zu haben. Die Eltern sollten stolz auf diesen Jungen sein, Hut ab vor ihm.“ „Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so viel Spaß beim Anschauen eines Berichts hatte.“ „Ein goldener Junge, um den man sich freuen sollte.“ Dies sind nur einige Kommentare zu der Geschichte des damaligen Hirtenjungen Adnan Kuralic (14) aus Tojsic in Bosnien.

Adnan begann im Alter von nur fünf Jahren, Schafe zu hüten. Mit seinem ersten Taschengeld kaufte er sich ein Lamm und konnte bis zum Alter von 13 Jahren einen ganzen Schafstall füllen.

Er sagte in einem Interview, dass er beim ersten Verkauf seiner Schafe geweint habe, aber einen Weg gefunden habe, um wieder zu verdienen und neue Schafe zu kaufen.

Laut dem jungen Hirten gibt es viel Arbeit mit den Schafen, aber das Lammen bereitet ihm keine Probleme. „Ich komme meistens und sie hat sich selbst lammt. Ich habe kein Problem damit“, sagte Adnan.

Das erste Lamm kaufte er für 100 Mark, die ihm sein Großvater mütterlicherseits gab.

„Ich hatte früher nur ein Schaf. Mein Opa gab mir 100 Mark (50 Euro), um ein Lamm zu kaufen. Von diesem Lamm kaufte ich fünf oder sechs Schafe. Mein anderer Großvater hatte auch Schafe und ich hütete sie manchmal als Belohnung gab er mir ein Lamm. Als mein Großvater krank wurde, wollte er sie verkaufen und gab mir das Geld, um meine und seine zu verkaufen. Ich kam nach Hause und weinte und warf das Geld weg und sagte: „Dein Geld ist umsonst, ich gebe dir meine Schafe nicht“. Ich musste sie jedoch verkaufen, aber dann kaufte ich eine Kuh, um ein Kalb zu großzuziehen. Ich sammelte wieder Geld und hatte wieder Lust auf Schafe. Ich kaufte drei Schafe und nach und nach wurden es mehr. Von einem habe ich einen Stall und eine Hütte für den Hirten gemacht“, erzählte er.

Er schätzt seine Schafe besonders und ist oft unnachgiebig, wenn es um das Handeln geht. „Wenn ich sage, dass es so ist, dann ist es so. Willst du es nehmen oder nicht? Ich werde nicht sauer… Wenn ein Schaf 300 Mark (150 Euro) kostet, gib 200 und wir schauen ob es geht oder nicht“, erklärte Adnan.

Der junge Hirte sagt, dass die Pflege der Schafe eine große Verantwortung ist, aber er hat nicht viele Spielpartner, da alle mit ihren Mobiltelefonen beschäftigt sind. „Manche sagen, dass sie nicht in der Lage wären, Schafe zu hüten… Aber warum probierst du es nicht aus?! Das Schlimmste ist, dass es jeden Tag eine Verpflichtung ist. Es gibt niemanden zum Spielen, alle sind am Telefon. Ich sage nicht, dass ich kein Telefon habe, aber alle sind wie süchtig danach“, sagte Adnan und verriet, dass es in der Schule nicht gut läuft, aber auch nicht so schlecht.