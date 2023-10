Historisches Erdbeben erschüttert Österreichs Nachbarland

Ein Erdbeben der Stärke 5.0 hat am Montagabend um 20.30 Uhr den Osten der Slowakei erschüttert. Das Epizentrum lag nahe der Kleinstadt Stropkov. Mit einer Reichweite, die bis nach Bratislava, Polen und Ukraine reichte, wurde das Beben von geschätzten 12,7 Millionen Menschen wahrgenommen.

Das Beben, das am Montagabend zu spüren war, zählt zu den stärksten Erdbeben, die die Slowakei jemals erlebt hat. Das Epizentrum lag nahe der Kleinstadt Stropkov, und die Auswirkungen waren weitreichend. Laut „Erdbebennews“ spürten die Menschen die Erschütterungen in weiten Teilen des Landes und sogar im Südosten Polens.

Auswirkungen und Folgen

Die Experten von „Erdbebennews“ warnen vor möglichen Schäden an Gebäuden im Umkreis von Stropkov. Obwohl am Montagabend noch keine Berichte über Verletzte vorlagen, sind die Auswirkungen des Bebens deutlich zu spüren. Viele Menschen in der Nähe des Epizentrums verließen ihre Häuser aus Angst vor Nachbeben. In einigen Gebieten fiel der Strom aus, und Gegenstände stürzten von den Regalen.

Obwohl leichtere Beben in dieser Region keine Seltenheit sind, ist die aktuelle Häufung bemerkenswert. Innerhalb eines Monats wurde die Region bereits von drei Erdbeben heimgesucht. Zwei weitere Beben mit einer Stärke von 3.7 hatten sich bereits zuvor ereignet – eine ungewöhnlich hohe Aktivität im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt.