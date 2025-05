Hitzerekord im Mai: Sommerfeeling in Wien und Österreich

Ein Sommergruß im Mai: Wien startet mit Hitzerekord in den Freitag. Der Mai zeigt sich in Wien heute von seiner sommerlichsten Seite. Schon am frühen Morgen liegt ein Hauch von Freibad-Atmosphäre über der Stadt – die Sonne strahlt vom wolkenlosen Himmel, und die Temperaturen klettern rasant nach oben. Wer heute früh unterwegs ist, spürt es sofort: Der erste richtige Hitzetag des Jahres steht bevor – und das mitten in der Donaumetropole!

Wetter in Wien und Umgebung

Morgen: Nahezu wolkenlos bei angenehmen 13 bis 15 Grad

Vormittag: Sonne setzt sich durch, Temperaturen steigen zügig

Mittag: Rund 23 Grad

Nachmittag: Höchstwerte um 28 bis 29 Grad, echtes Sommerfeeling

Wind: Schwach bis mäßig, aus nördlichen bis nordöstlichen Richtungen, Spitzen um 15 km/h

Regen: Kein Niederschlag, Regenwahrscheinlichkeit 0 %

Sonne: Über 14 Stunden Strahlkraft, Sonnenbrille und Sonnenschutz sind Pflicht

Wetterwarnungen: Keine, perfekte Bedingungen für Aktivitäten im Freien

Wetter in ganz Österreich

Osten: In Niederösterreich und dem Burgenland dominiert die Sonne, Temperaturen 27 bis 30 Grad, kein Regen, schwacher Wind, trockene Luft.

Süden: In Kärnten und der südlichen Steiermark hochsommerlich warm, Spitzenwerte bis 30 Grad, Sonne meist ungetrübt, vereinzelt Quellwolken in den Bergen.

Westen: Tirol und Vorarlberg erleben den ersten Hitzetag, Temperaturen bis 30 Grad, in Salzburg 28 Grad, nachmittags leichte Schauer- und Gewitterneigung, lokale Hitzegewitter möglich.

Zentrum: Im Zentralraum sonnig und heiß bis zum Nachmittag, Höchstwerte 28 bis 30 Grad, abends einzelne Wärmegewitter lokal begrenzt.

Wettertrend für die kommenden Tage

Am Samstag bleibt es zunächst warm, Temperaturen gehen etwas zurück (um 21 Grad in Wien). Im Tagesverlauf nimmt die Schwüle zu, und ab dem Nachmittag muss verbreitet mit Schauern und Gewittern gerechnet werden – besonders in den westlichen und südlichen Landesteilen.

Der Sonntag bringt dann einen markanten Wetterumschwung: Es wird deutlich kühler, Regen und Gewitter breiten sich aus, vor allem im Westen und Süden ist mit kräftigen Niederschlägen zu rechnen.

KOSMO-Wettertipp

Nutzen Sie den heutigen Sommertag für einen ausgedehnten Spaziergang, einen Besuch im Freibad oder ein Picknick im Park – aber vergessen Sie nicht auf ausreichend Sonnenschutz und trinken Sie viel Wasser! Wer empfindlich auf Hitze reagiert, sollte die Mittagssonne meiden und Aktivitäten lieber auf den Vormittag oder Abend legen. Morgen bringt das Wetter schon wieder mehr Abwechslung – genießen Sie also den Sommergruß im Mai in vollen Zügen!