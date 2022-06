Hitzetod: Mutter vergisst einjähriges Kind im Auto und geht arbeiten

Während die nichtsahnende Frau arbeiten geht, stirbt ihr Sohn in ihren Wagen. Offenbar vergaß sie in der ganzen Eile das 23 Monate alte Kind. Aufgrund der hohen Außentemperaturen, kam für den kleinen Buben jede Hilfe zu spät.

Vergangenen Woche werden Polizeibeamten zu einem Parkplatz in Kanada gerufen. Wie “CBC” berichtet, findet die Polizei dort in einem Auto ein lebloses Kind. An diesem Tag herrschen über 27 Grad und die Innentemperatur des Autos war deutlich höher.

Zum mutmaßlichen Zeitpunkt ging die Mutter als Lehrerin in eine Schule arbeiten. Ihr Sohn hätte eigentlich gar nicht im Auto sein sollen, schildert der kanadische Bürgermeister Paul Jenkins aus Bancroft. Der Bub hätte an dem Tag in den Kindergarten gefahren werden sollen. Anscheinend vergaß die Mutter ihn im Auto.

Großer Zusammenhalt

Nach dem schlimmen Unglück hält die kanadische Gemeinde zusammen und unterstützt die Familie des verstorbenen Kindes. Die Familie erhalte in ihrer Trauer zahlreiche Besuche, auch der Bürgermeister unterstütze dies mit einem Fond.

Die Polizei hält die Untersuchung für komplett abgeschlossen. Die Ermittler werden nicht weiter spekulieren, wie der Horror-Unglück passiert sei.

Quelle: RTL