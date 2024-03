Hitzewelle ade: So viel soll es jetzt schneien!

Der Frühling hält kurz inne, während der Winter in Österreich eine Zugabe liefert. Laut der Unwetterwarnzentrale (UWZ) ist ab morgen, dem 5. März, mit einer markanten Abkühlung zu rechnen. Besonders die Alpennordseite und Vorarlberg werden oberhalb von 1.200 Metern von dieser winterlichen Zugabe nicht verschont bleiben.

Im Osten und Süden des Landes wird der Frühling noch etwas länger verweilen. Hier bleibt es voraussichtlich bis zum Nachmittag trocken, bevor auch diese Regionen von der Schauerneigung erfasst werden. Doch der wahre Wetterumschwung zeigt sich im äußersten Westen. Hier wird der Regen in den Abendstunden intensiver, und vor allem Vorarlberg und das Tiroler Oberland müssen sich auf zeitweise heftige Niederschläge einstellen.

Winterliches Intermezzo

Die Schneefallgrenze könnte in diesen Regionen bis auf 500 Meter absinken, was selbst im Rheintal Nassschnee zur Folge haben könnte. Besonders rund um das Tiroler Oberland und in Vorarlberg sind oberhalb von 1.000 Metern bis zu 20 Zentimeter Neuschnee zu erwarten. Wer sich auf die höheren Berggipfel wagt, könnte sogar mit 30 bis 50 Zentimetern Neuschnee belohnt werden.

Auch im Süden von Salzburg und im Westen Kärntens könnte der Frühling eine Pause einlegen. Auf den höchsten Berggipfeln sind einige Zentimeter Neuschnee möglich, in Kärnten könnten es sogar bis zu 20 Zentimeter werden. Doch wie ein Meteorologe von „GeoSphere Austria“ erklärte, wird der Schnee wohl nur oberhalb von 1.300 Metern fallen. „Im Tal wird man hauptsächlich mit Regen vorlieb nehmen müssen“, so der Experte.

Auch in den höchsten Teilen des Lesachtals rund um Maria Luggau könnte der Winter noch einmal kurz vorbeischauen. „Es könnte sein, dass es kurz wieder anzuckert“, merkt der Meteorologe an.

Obwohl der Frühling eine kurze Pause einlegt, ist dies nur ein kurzes Intermezzo des Winters. Die Vorfreude auf wärmere Tage bleibt ungetrübt. Doch für alle Winterliebhaber bietet diese Wetterlage eine letzte Gelegenheit, die Schönheit des Schnees zu genießen.