Hochzeits-Skandal! Betrunkener Trauzeuge schockt Serbien (VIDEO)

Auf Hochzeiten kann so ziemlich alles passieren, und unter ,,alles“ meinen wir genau das, was kürzlich auf einer Hochzeit in Valjevo passiert ist.

Das Schlüsselereignis der Geschichte involviert den Trauzeugen, einen unabdingbaren Bestandteil jeder Hochzeitszeremonie. Sein Zustand: deutlich alkoholisiert, mehr als eigentlich tragbar, sodass er ohne Hilfe nicht standfest bleiben konnte. Deshalb mussten ihn zwei Männer assistieren und während der gesamten Veranstaltung unterstützen.

Aufgrund des desaströsen Zustands des Trauzeugen, empfahl die Standesbeamtin, die Feierlichkeiten zu verschieben. Doch trotz dieser unerwarteten Wendung, ging die festliche Veranstaltung weiter und die Ehe wurde wie geplant geschlossen. Das Ehepaar zeigte ein hohes Maß an Verständnis für ihren unvorbereiteten Trauzeugen, dessen Kampf mit dem Alkohol ihm offensichtlich über den Kopf gewachsen war.

Da er nicht zur Verfügung stand, zeigten sie Verständnis, ließen ihn das Fest früh verlassen – eine Feier, die bis spät in die Nacht andauerte.