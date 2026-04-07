Höchste Auszeichnung: Zdravko Čolić bekommt Diplomatenpass von Bosnien-Herzegowina

Fünf Konzerte, ein Orchester mit 60 Musikern – und nun folgt für Zdravko Colic eine Ehrung ganz besonderer Art.

Fünf Abende lang verwandelte Zdravko Colic die Zetra-Halle in Sarajevo in einen Ort, an dem Zeit und Alltag keine Rolle mehr spielten. Jedes Konzert trug seine eigene Handschrift, doch was Bühne und Publikum miteinander verband, blieb konstant: eine Energie, die man nicht erzwingen kann – echt, dicht und spürbar bis in die letzte Reihe.

Den Abschluss der Reihe bildete gestern Abend ein Auftritt zum Stadtfeiertag Sarajevos, begleitet von der Novi Sader Big Band – einem Sinfonieorchester mit 60 Musikerinnen und Musikern unter der Leitung von Dirigent Fedor Vrtacnik. Wie schon an den Abenden zuvor entfaltete sich ein Klangerlebnis, das weit über ein gewöhnliches Popkonzert hinausging.

Diplomatische Ehrung

Im Anschluss an die Konzertreihe wird Colic heute im Außenministerium von Bosnien und Herzegowina empfangen. Minister Elmedin Konakovic wird ihm dort im Rahmen eines feierlichen Akts einen bosnisch-herzegowinischen Diplomatenpass überreichen.

Damit reiht sich der Sänger in eine illustre Gruppe von Persönlichkeiten ein, denen dieses Dokument als Zeichen besonderer Anerkennung verliehen wurde. Zu den bisherigen Empfängern zählen etwa der kroatische Reiseschriftsteller Kristijan Ilicic, dem der Pass im Juli des Vorjahres übergeben wurde, sowie Basketballlegende Razija Mujanovic, die ihre Auszeichnung im Dezember erhielt.

Außenminister Konakovic hatte bereits im Feber des vergangenen Jahres eine Gruppe herausragender heimischer Unternehmerinnen und Unternehmer mit dem Diplomatenpass geehrt – als Würdigung ihres Einsatzes für die internationale Wirtschaftspräsenz Bosnien und Herzegowinas. Auch bedeutende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wurden in diesem Rahmen bedacht.