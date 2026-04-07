Gehalt passt – Arnautović bleibt bei Roter Stern

Marko Arnautovic bleibt – trotz WM-Kollision mit dem Saisonstart und einer durchwachsenen ersten Spielzeit in Belgrad.

Roter Stern Belgrad steht kurz vor der Erfüllung seines großen Saisonziels – und damit rückt unweigerlich die Frage in den Vordergrund, wie der Kader für die entscheidende Phase der nächsten Spielzeit aussehen soll: die Champions-League-Qualifikation. Mittendrin: Marko Arnautovic. Der Stürmer besitzt einen Vertrag bis Sommer 2027, ist heiß auf europäischen Spitzenfußball mit dem serbischen Rekordmeister – und will mehr liefern als in dieser Saison.

Mit 36 Jahren ist Arnautovic nicht mehr in einer Position, in der er problemlos einen neuen Arbeitgeber finden würde, der ihm ein vergleichbares Gehalt bietet. Bei Roter Stern kassiert er 2,5 Millionen Euro pro Saison – eine Summe, die auf dem freien Markt kaum zu replizieren wäre. Doch selbst wenn er finanziell einen gangbaren Kompromiss finden könnte, zieht ihn die sportliche Ambition in eine ganz bestimmte Richtung: ein Traumjahr im Dress von Roter Stern.

Schwierige Saison

Dass die laufende Saison nicht in diese Kategorie fällt, ist ihm selbst bewusst. Enttäuschend war sie dennoch nicht. Arnautovic kam im Sommer ohne ausreichende Vorbereitung nach Belgrad – und was einmal versäumt ist, lässt sich auch mit dem besten Willen nicht vollständig nachholen.

Sein Gehalt übersteigt zwar die bisher erbrachten Leistungen, doch für Roter Stern ist das kein Drama. Der Verein hat bei anderen Verpflichtungen deutlich kostspieligere Fehlgriffe gemacht. Arnautovic wechselte ablösefrei – und sein Zweijahresgehalt entspricht in etwa dem Gesamtaufwand für Transfers und Gehälter von Spielern wie Cherif Ndiaye oder Mahmadou Bah.

Ohnehin steht der finanzielle Aspekt bei Arnautovic im Hintergrund. Seine Ankunft in Belgrad war mehr als ein Transfer – sie war ein emotionales Ereignis, das die Fans von Anfang an in seinen Bann zog. Sieben Tore und neun Assists stehen in der Bilanz. Sein fußballerisches Können stand nie in Frage, doch über weite Strecken der Saison kämpfte er mit dem Aufbau seiner körperlichen Form – und mit Verletzungen, die als logische Konsequenz folgten.

WM als Risiko

Genau das könnte auch vor der nächsten Saison zum Problem werden. Arnautovic wird die Vorbereitung nicht vollständig absolvieren können, da er mit der österreichischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada teilnimmt. Realistisch betrachtet könnte Österreich bis Anfang Juli im Turnier vertreten sein – Roter Stern startet die Champions-League-Qualifikation jedoch bereits zwei Wochen später.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach Arnautovics Zukunft beim Klub umso drängender. Laut Informationen von Sport Klub ist sie beantwortet: Der erfahrene Mittelstürmer wird auch in der kommenden Saison das Trikot von Roter Stern tragen.