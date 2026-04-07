Hammer-Urteil gefallen: Joggerin attackiert, 17-Jährige vergewaltigt

Unauffällig, geständig, gefährlich: Ein Wiener Lehramts-Student steht nach brutalen Übergriffen vor Gericht – das Urteil ist gefallen.

Ein Lehramts-Student, der nach außen hin ein unauffälliges Leben führte – doch hinter dieser Fassade verbergen sich Taten, die Entsetzen auslösten. Wie KOSMO berichtete, soll der 31-Jährige am 6. August 2025 eine junge Frau in Wien-Meidling von einer Straßenbahnstation bis zu ihrer Wohnungstür verfolgt haben. Bewaffnet mit einem Klappmesser erschien er dort – zog jedoch zunächst wieder ab.

Vier Tage darauf kehrte er zurück, brach in die Wohnung ein und bedrohte die 17-Jährige mit einem Messer. Er werde sie töten, wenn sie seinen Anweisungen nicht folge, soll er sie angeherrscht haben. Dann schnitt er ihr in die Hand und zwang sie angeblich, sich auszuziehen. Danach soll er sich kaltblütig an der Jugendlichen vergangen haben, bevor er flüchtete.

Nur wenige Tage später traute das Mädchen seinen eigenen Sinnen kaum: Der Verdächtige sprach sie auf offener Straße an und fragte nach der Uhrzeit. Die 17-Jährige alarmierte umgehend die Polizei – der Student, der sein Opfer gestalkt hatte, wurde festgenommen.

Gefährlicher Täter

Einem Sachverständigen zufolge stellte dieses Ansprechen eine weitere Demütigung des Opfers dar. Der Verdächtige leide an einer schweren sexuellen Störung und lebe seine Fantasien ohne jede Rücksicht aus. Er sei zwar empathielos, jedoch zurechnungsfähig. Wegen seiner Abartigkeit werde die Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum empfohlen. Mit weiteren schweren Straftaten sei zu rechnen.

Es war nicht das erste Mal, dass der Mann eine Frau attackiert haben soll. Am 26. Mai 2025 soll er versucht haben, eine Joggerin in Wien-Liesing zu vergewaltigen. Die Frau war am Abend allein entlang des Liesingbachs unterwegs, als der Verdächtige sie gegen 22 Uhr von hinten umklammerte, zu Boden warf und sich an ihr vergehen wollte. Durch lautes Schreien und Gegenwehr gelang es der Frau, ihn in die Flucht zu schlagen. Vor Gericht legte der Lehramts-Student schließlich ein umfassendes Geständnis ab und räumte alle Vorwürfe ein.

Zehn Jahre Haft

Am Dienstag, dem 7. April, stand der 31-Jährige erneut vor dem Wiener Landesgericht – diesmal fiel ein Urteil. „Obwohl Sie reumütig geständig waren und bisher unbescholten sind, macht es die Tat notwendig, hier mit einer massiven Freiheitsstrafe vorzugehen“, begründete der Richter seine Entscheidung. Der ehemalige Student wurde zu zehn Jahren Haft verurteilt und gleichzeitig in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

„Er hat seit seinem 14. Lebensjahr Vergewaltigungsfantasien in Richtung junger Mädchen“, hatte der psychiatrische Sachverständige Peter Hofmann bereits beim vorangegangenen Verhandlungstermin erklärt. Der Angeklagte gilt als äußerst gefährlich.

Die 17-Jährige wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit befragt. Laut dem Sachverständigen leidet sie an einer posttraumatischen Belastungsstörung, was als schwere Körperverletzung gewertet wird. Dadurch erhöhte sich der Strafrahmen auf 15 Jahre Haft. Das verhängte Urteil von zehn Jahren blieb knapp darunter.