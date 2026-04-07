Unfassbar: Mann aus Rollstuhl gerissen und beraubt

Am Ostersonntag zog das frühsommerliche Wetter mit Temperaturen über 20 Grad viele Wienerinnen und Wiener nach draußen. Auch im Haydnpark in Wien-Meidling herrschte reges Treiben – Familien, Kinder und Spaziergänger nutzten den sonnigen Feiertag für einen Ausflug ins Freie. Doch was für die meisten ein unbeschwarter Nachmittag war, endete für einen 45-jährigen Rollstuhlfahrer in einem brutalen Überfall: Gegen 14 Uhr wurde der Mann im belebten Park attackiert und ausgeraubt.

Brutaler Angriff

Ein bisher unbekannter Täter ging ohne erkennbaren Anlass auf den 45-Jährigen los und schlug ihn mehrfach ins Gesicht. Obwohl das Opfer versuchte, sich zu wehren, ließ der Angreifer nicht von ihm ab: Er riss den Mann aus seinem Rollstuhl, warf ihn zu Boden und entriss ihm die Umhängetasche. Anschließend flüchtete der Räuber aus dem Park.

Der 45-Jährige zog sich bei dem Angriff leichte Verletzungen zu, lehnte eine medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst jedoch ab.

Fahndung läuft

Die Polizei leitete unmittelbar nach dem Vorfall eine Fahndung ein. Der gesuchte Täter wird als etwa 180 Zentimeter großer Mann im Alter zwischen 20 und 30 Jahren beschrieben, mit schwarzen kurzen Haaren und normaler Statur.

Die weiteren Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt übernommen.