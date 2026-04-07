Bosnien-Fans drehen durch – Alle WM-Tickets binnen Stunden ausverkauft

Bosniens Fans lassen die Zmajevi nicht allein – alle WM-Tickets sind weg, bevor der erste Ball rollt.

Der Fußballverband von Bosnien und Herzegowina hat bekanntgegeben, dass sämtliche Tickets für die drei Gruppenspiele der Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 restlos vergriffen sind – und das für alle Partien gegen Kanada, die Schweiz und Katar. Für die Zmajevi ist es erst der zweite WM-Auftritt in der Verbandsgeschichte überhaupt, die Auslosung hat ihnen mit Gruppe B dabei eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe beschert.

Spielplan der Zmajevi

Den Auftakt macht das Team am 12. Jänner gegen Gastgeber Kanada in Toronto, ehe sechs Tage später in Inglewood die Schweiz wartet. Den Abschluss der Gruppenphase bildet am 24. Jänner das Duell mit Katar in Seattle. Alle drei Begegnungen sind für 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit angesetzt.

Fans im Fokus

Der Verband zeigte sich von der Resonanz der Anhängerschaft tief beeindruckt: „Das enorme Interesse und die Unterstützung, die unsere Fans gezeigt haben, bestätigen einmal mehr die tiefe Verbundenheit zwischen der Nationalmannschaft und ihren Anhängern – die auch auf der größten Fußballbühne der Welt hinter unserem Team stehen werden.“

Gleichzeitig richtete der Verband einen ausdrücklichen Dank an alle Unterstützerinnen und Unterstützer: „Der Fußballverband BiH bedankt sich bei allen Fans für das entgegengebrachte Vertrauen und ist überzeugt, dass die Zmajevi bei der bevorstehenden WM mit starkem Rückenwind in die Spiele gehen werden.“