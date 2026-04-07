KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Konsulatsangriff

Israelisches Konsulat: Mindestens 3 Tote bei Terror-Anschlag in Istanbul

Israelisches Konsulat: Mindestens 3 Tote bei Terror-Anschlag in Istanbul
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Schüsse vor dem israelischen Konsulat in Istanbul: Ein bewaffneter Angriff im Geschäftsviertel Levent endet tödlich – die Hintergründe sind noch unklar.

Im Istanbuler Geschäftsviertel Levent ist es vor dem israelischen Konsulat zu einem bewaffneten Angriff gekommen. Unbekannte lieferten sich einen Schusswechsel mit Sicherheitskräften, wobei zwei der Angreifer ums Leben kamen und ein weiterer verletzt wurde. Auch zwei Polizisten zogen sich bei dem Vorfall Verletzungen zu.

Aufnahmen vom Ort des Geschehens zeigen ein massives Aufgebot an Einsatzkräften rund um das Konsulatsgebäude.

Ermittlungen laufen

Der Angriff fällt in eine Zeit erhöhter Alarmbereitschaft rund um israelische Vertretungen weltweit und dürfte die ohnehin angespannte Sicherheitslage weiter verschärfen. Wie es zu dem Vorfall kam und wer hinter dem Angriff steckt, ist bislang nicht geklärt.

Die zuständigen Behörden haben Ermittlungen aufgenommen.

Eine offizielle Stellungnahme der türkischen Stellen war zunächst ausständig.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Ehrendiplomatie
Höchste Auszeichnung: Zdravko Čolić bekommt Diplomatenpass von Bosnien-Herzegowina
| Vertragsverlängerung
Gehalt passt – Arnautović bleibt bei Roter Stern
| Urteil
Hammer-Urteil gefallen: Joggerin attackiert, 17-Jährige vergewaltigt
| Raubüberfall
Unfassbar: Mann aus Rollstuhl gerissen und beraubt
| Ticketansturm
Bosnien-Fans drehen durch – Alle WM-Tickets binnen Stunden ausverkauft
MEHR AKTUELLE NEWS