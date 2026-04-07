Israelisches Konsulat: Mindestens 3 Tote bei Terror-Anschlag in Istanbul

Schüsse vor dem israelischen Konsulat in Istanbul: Ein bewaffneter Angriff im Geschäftsviertel Levent endet tödlich – die Hintergründe sind noch unklar.

Im Istanbuler Geschäftsviertel Levent ist es vor dem israelischen Konsulat zu einem bewaffneten Angriff gekommen. Unbekannte lieferten sich einen Schusswechsel mit Sicherheitskräften, wobei zwei der Angreifer ums Leben kamen und ein weiterer verletzt wurde. Auch zwei Polizisten zogen sich bei dem Vorfall Verletzungen zu.

Aufnahmen vom Ort des Geschehens zeigen ein massives Aufgebot an Einsatzkräften rund um das Konsulatsgebäude.

Ermittlungen laufen

Der Angriff fällt in eine Zeit erhöhter Alarmbereitschaft rund um israelische Vertretungen weltweit und dürfte die ohnehin angespannte Sicherheitslage weiter verschärfen. Wie es zu dem Vorfall kam und wer hinter dem Angriff steckt, ist bislang nicht geklärt.

Die zuständigen Behörden haben Ermittlungen aufgenommen.

Eine offizielle Stellungnahme der türkischen Stellen war zunächst ausständig.