Israel führt die Todesstrafe wieder ein – aber nur für Palästinenser

Ein Gesetz, das seit Jahrzehnten undenkbar schien, passiert nun die Knesset – mit knapper Mehrheit und weitreichenden Folgen.

Die israelische Knesset hat am Montag ein höchst umstrittenes Gesetz zur Einführung der Todesstrafe für verurteilte palästinensische Straftäter verabschiedet. Bei der dritten und damit abschließenden Lesung votierten 62 der 120 Abgeordneten für das Vorhaben, das von der rechtsextremen Koalitionspartei Otzma Jehudit eingebracht worden war – darunter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. 48 Parlamentarier stimmten dagegen, eine Enthaltung wurde verzeichnet, neun Abgeordnete waren nicht anwesend.

Das Gesetz richtet sich gegen palästinensische Straftäter, die Israelis aus terroristischen Motiven töten – für Israelis, die einen Palästinenser töten, gilt es ausdrücklich nicht. Dem Gesetzestext zufolge droht künftig jedem die Todesstrafe oder eine lebenslange Freiheitsstrafe, „der absichtlich den Tod einer Person herbeiführt mit dem Ziel, einem israelischen Staatsbürger oder Einwohner zu schaden, aus der Absicht, die Existenz des Staates Israel zu beenden“. Für Palästinenser, die von einem Militärgericht im besetzten Westjordanland wegen vorsätzlicher, als Terrortat eingestufter tödlicher Anschläge schuldig gesprochen werden, ist die Todesstrafe künftig obligatorisch vorgesehen.

Die Vollstreckung soll innerhalb von 90 Tagen nach der Verurteilung erfolgen, eine Verschiebung um bis zu 180 Tage ist möglich. Unter „besonderen Umständen“ kann das Strafmaß auf lebenslange Haft reduziert werden.

Internationale Reaktionen

Bereits vor der Abstimmung hatten Aktivisten angekündigt, rechtlich gegen das Gesetz vorzugehen. Die israelische Menschenrechtsorganisation Vereinigung für Bürgerrechte in Israel gab kurz nach der Verabschiedung bekannt, beim Obersten Gerichtshof des Landes Klage eingereicht zu haben. Die Palästinenserbehörde verurteilte das Gesetz auf der Plattform X als „Verbrechen und gefährliche Eskalation“.

Das „israelische Kolonialsystem“ versuche dadurch, „außergerichtliche Tötungen zu legitimieren, indem man ihnen einen legalen Anschein verleiht“. Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas – deren erklärtes Ziel die Vernichtung Israels ist – bezeichnete das Gesetz als Ausdruck des „blutigen Wesens der Besatzung“, deren Politik auf „Tötung und Terrorismus“ fuße.

Historischer Kontext

In Israel ist die Todesstrafe de facto seit Jahrzehnten ausgesetzt, wenngleich sie für bestimmte Delikte theoretisch verhängt werden kann. Die bislang letzte Hinrichtung fand 1962 statt – vollstreckt an dem NS-Verbrecher Adolf Eichmann, einem der maßgeblichen Organisatoren der Deportation europäischer Juden in die nationalsozialistischen Vernichtungslager. UN-Rechtsexperten hatten bereits im Jänner vor der Annahme des Gesetzentwurfs gewarnt: Gerichten werde damit die Möglichkeit entzogen, mildernde Umstände zu berücksichtigen und ihr Urteil an der individuellen Schwere der Schuld auszurichten.

Der Generalsekretär des Europarats, Alain Berset, bezeichnete die Verabschiedung des Gesetzes als „schwerwiegenden Rückschritt“. Sollte es in Kraft treten, würde dies „eine weitere Abkehr Israels von dem Wertesystem bedeuten, dem es sich seit jeher verschrieben hat“, erklärte Berset. Die Todesstrafe sei „mit den heutigen Menschenrechtsstandards unvereinbar“, darüber hinaus sei „jede Anwendung, die diskriminierenden Charakter hat, in einem Rechtsstaat inakzeptabel“.