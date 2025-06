Horror am Rastplatz: Serbin erschossen – Lkw-Fahrer entdeckt tote Frau

Eine serbische Staatsangehörige wurde am frühen Donnerstagmorgen tot an einem beliebten Rastplatz in Hermeskeil im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz aufgefunden. Wie die Bild berichtet, entdeckte ein Lkw-Fahrer, der dort eine Pause einlegen wollte, den leblosen Körper der Frau in der Nähe einer Bank – an einem Ort, der sowohl bei Touristen als auch Einheimischen als Naturerholungsgebiet geschätzt wird.

Tötungsdelikt vermutet

Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus, da die Frau Schussverletzungen aufwies. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen wird ein Beziehungsdelikt vermutet. Die deutschen Behörden haben bereits den 34-jährigen Tatverdächtigen Denis M. festgenommen.

Die Identität des Opfers wurde von den Behörden bislang nicht veröffentlicht.

Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat dauern an.