Horror-Unfall: Badner-Bahn erfasst Mann

Ein 48-Jähriger wurde in Möllersdorf von der Badner Bahn erfasst. Der Zugverkehr war eine Stunde unterbrochen, doch der Mann schwebt nicht in Lebensgefahr.

Schwerer Unfall

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Freitag in Möllersdorf, Bezirk Baden, als ein 48-jähriger Mann von einer Garnitur der Badner Bahn erfasst wurde. Der Vorfall geschah, als der Mann die Gleise in der Nähe einer Haltestelle überquerte und dabei den herannahenden Zug übersah. Trotz sofortiger Notbremsung konnte der Triebwagenführer den Zusammenstoß nicht vermeiden, wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Samstag mitteilte.

Verletzter ins Krankenhaus

Der verletzte Mann wurde umgehend mit einem Rettungswagen ins Landesklinikum Baden gebracht. Laut einer Polizeisprecherin besteht keine Lebensgefahr für ihn. Während der Rettungsarbeiten kam es zu einer fast einstündigen Unterbrechung des Zugverkehrs in beide Richtungen.

