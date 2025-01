Hotel-Sauna geriet in Brand – 390 Personen evakuiert (FOTOS)

Am Mittwochabend kam es in einem Jugendsporthotel in Tröpolach, innerhalb der Gemeinde Hermagor in Kärnten, zu einem Brand im Saunabereich.

Schnelles Eingreifen vor Ort

Die Brandmeldeanlage schlug Alarm, was zur umgehenden Evakuierung von etwa 390 Gästen und Hotelangestellten führte. Der Hotelbetreiber und zwei seiner Gäste mit Handfeuerlöschern starteten im bereits stark verrauchten Brandbereich erste Löschversuche. Währenddessen wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Die Evakuierten konnten das Gebäude eigenständig verlassen und warteten in bereitgestellten Reisebussen sowie in der Sporthalle auf die Möglichkeit, in ihre Zimmer zurückzukehren.

Umfangreicher Einsatz der Rettungskräfte

Fünf Personen wurden vor Ort vom Roten Kreuz aufgrund des Verdachts auf Rauchgasvergiftungen behandelt. Die Feuerwehr setzte Atemschutztrupps ein, um den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen. Mittels Wärmebildkameras wurden verbleibende Glutnester aufgespürt und gelöscht. Ab etwa 1:00 Uhr durften die Gäste in ihre Zimmer zurückkehren. Vier Personen mussten zur weiteren Untersuchung ins Landeskrankenhaus Villach gebracht werden.

Vor Ort waren elf Fahrzeuge und 92 Kräfte der Feuerwehren Tröpolach, Rattendorf, Watschig, Mitschig, Hermagor und Waidegg im Einsatz. Unterstützt wurden sie vom Roten Kreuz mit drei Fahrzeugen sowie zwei Polizeistreifen. Ein Brandermittler hat damit begonnen, die Ursache des Feuers zu untersuchen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.