Hubschrauber-Rettung geht schief: Frau rotiert unkontrolliert herum (VIDEO)

Nachdem eine Wanderin wegen eines Sturzes die Feuerwehr gerufen hatte, sollte sie in einer Trage per Helikopter gerettet werden. Dann riss offenbar eine Verbindung und die Trage rotierte mehrfach in der Luft. Weil das Video viral ging, erstattete die Betroffene eine Anzeige.

USA: Der Videoclip ging viral und wurde in nur wenigen Tagen über 20 Millionen Mal aufgerufen. Das schlimme Ereignis hat sich am Piestewa Peak in Arizona abgespielt. Die 74-Jährige war zusammen mit ihrem Mann wandern. Sie stürzte und landete mit dem Gesicht auf einem Stein. Sie zog sich schwere Verletzungen zu. Aufgrund des höheren Alters der Frau entschieden sich die Rettungskräfte für den Helikopter.

Nachdem sie auf der Trage fixiert war, wurde diese angehoben. Dabei begann sie sich zu drehen. Ein Fixierungskabel, das genau dieses schnelle Drehen verhindern soll, war aber defekt. Aufgrund der starken Drehung war es nicht möglich, die Trage wieder gefahrlos auf den Boden abzusenken. Beim Aufsetzen der Trage auf den Boden hätte sie sich überschlagen können. Der Pilot entschied deshalb Richtung Spital loszufliegen.

