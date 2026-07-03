Der Vierbeiner fährt selbstverständlich mit in die Heimat. Doch an der Grenze gelten klare Regeln. So reist der Hund sicher und legal.

Der EU-Heimtierausweis

Für die Reise braucht der Hund einen EU-Heimtierausweis. Den stellt der Tierarzt aus. Er enthält alle wichtigen Gesundheitsdaten. Im Ausweis steht auch die Tollwutimpfung. Ohne ihn ist die Einreise nicht erlaubt. Beantragen Sie ihn rechtzeitig vor der Reise.

Mikrochip ist Pflicht

Jeder Hund muss mit einem Mikrochip gekennzeichnet sein. Das gilt in der ganzen EU. Der Chip macht das Tier eindeutig identifizierbar. Die Reihenfolge ist wichtig: erst der Chip, dann die Impfung. Nur so ist die Tollwutimpfung gültig. Ihr Tierarzt achtet darauf.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Die Tollwutimpfung

Eine gültige Tollwutimpfung ist für die Reise zwingend. Sie muss mindestens 21 Tage vor dem Grenzübertritt erfolgen. Je nach Impfstoff gilt sie ein bis drei Jahre. Planen Sie die Impfung also früh genug ein. Eine abgelaufene Impfung führt zu Problemen. Prüfen Sie das Datum im Ausweis.

Hin nach Kroatien

Kroatien ist EU-Land, daher gelten die EU-Regeln. Heimtierausweis und gültige Tollwutimpfung reichen aus. Die Einreise ist damit unkompliziert. Auch Slowenien als EU-Land ist einfach. Halten Sie die Papiere trotzdem griffbereit. Kontrollen sind jederzeit möglich.

Vorsicht bei Drittländern

Für Serbien, Bosnien und Montenegro gelten strengere Regeln. Diese Länder sind aus EU-Sicht Drittländer. Erkundigen Sie sich vorab genau. Für die Rückreise in die EU kann ein Antikörpertest nötig sein. Er erfolgt frühestens 30 Tage nach der Impfung. Klären Sie das früh mit dem Tierarzt.

Hitze ist die größte Gefahr

Sommerhitze ist für Hunde lebensgefährlich. Lassen Sie das Tier nie allein im Auto. Schon wenige Minuten können tödlich enden. Fahren Sie in den kühlen Morgen- oder Abendstunden. Sorgen Sie für Schatten und frisches Wasser. Heißer Asphalt verbrennt zudem die Pfoten.

Pausen für den Hund

Auf langer Fahrt braucht der Hund regelmäßige Pausen. Alle paar Stunden sollte er sich bewegen. Wasser und Schatten gehören dazu. Eine Decke gibt dem Tier Sicherheit. Vertraute Gerüche beruhigen es. So übersteht es auch die lange Strecke gut.

Sicher im Auto

Der Hund muss im Auto gesichert sein. Eine Box oder ein Gurtgeschirr schützt alle. Ein loser Hund ist bei einer Bremsung gefährlich. Das schützt auch die anderen Insassen. Gewöhnen Sie den Hund vorab an die Box. So ist die Fahrt für alle entspannter.

Gesund am Urlaubsort

Am Balkan lauern andere Gefahren für den Hund. Zecken und bestimmte Mücken übertragen Krankheiten. Ein passender Schutz ist wichtig. Fragen Sie den Tierarzt nach Vorsorge. Klären Sie auch, wo die nächste Tierklinik ist. So sind Sie im Notfall vorbereitet.

Frühzeitig zum Tierarzt

Die Vorbereitung beginnt Wochen vor der Reise. Chip, Impfung und Ausweis brauchen Zeit. Ein früher Termin verhindert Stress. Fragen Sie nach den Regeln für Ihr Reiseland. Der Tierarzt kennt die Details. So vermeiden Sie Probleme an der Grenze.

Den Hund an die Reise gewöhnen

Eine lange Fahrt ist auch für Hunde Stress. Gewöhnen Sie ihn langsam an die Box. Kurze Probefahrten helfen dabei. Vertraute Gegenstände beruhigen das Tier. Eine Decke oder ein Spielzeug genügt. So reist der Hund gelassener.

Am Urlaubsort sicher unterwegs

Auch am Ziel braucht der Hund Schutz. Meiden Sie die Mittagshitze beim Spaziergang. Heißer Asphalt verbrennt die Pfoten. Halten Sie immer Wasser bereit. Achten Sie auf Zecken und Parasiten. So bleibt der Hund gesund und munter.

Entspannt gemeinsam reisen

Mit guter Vorbereitung wird die Reise für alle schön. Papiere, Impfung, Hitzeschutz und Pausen sind die Basis. Dann steht dem Urlaub nichts im Weg. Der Hund gehört schließlich zur Familie. Mit etwas Planung ist er sicher dabei. So genießen alle den Sommer gemeinsam.

Faktenbox