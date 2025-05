Hunderte Teenager evakuiert: Fassade von Wiener HTL brannte

Flammen an der Fassade einer Wiener HTL lösten einen Großeinsatz aus. Das Schulgebäude musste evakuiert werden, doch die Feuerwehr hatte die Situation schnell im Griff.

Am Dienstagnachmittag geriet die Fassade einer Schule in Wien-Favoriten in Brand. Die Feuerwehr wurde um 14.20 Uhr alarmiert, wie Sprecher Jürgen Figerl mitteilte. Da es sich um ein Schulgebäude handelte, rückte vorsorglich ein verstärktes Aufgebot an Einsatzkräften aus – insgesamt waren 67 Feuerwehrleute mit 17 Fahrzeugen in der Ettenreichgasse im Einsatz.

Warum das Feuer ausbrach, konnte zunächst nicht geklärt werden. Aufgrund der leichten Rauchentwicklung musste das Gebäude geräumt werden. Sämtliche Schülerinnen und Schüler der HTL (Höhere Technische Lehranstalt) konnten das Gebäude sicher verlassen, Verletzte gab es keine.

Schnelle Brandbekämpfung

Die Flammen waren laut Berufsfeuerwehr nach etwa 30 Minuten unter Kontrolle. Um auch verborgene Glutnester zu erreichen, mussten die Einsatzkräfte rund fünf Quadratmeter der betroffenen Fassade öffnen. Nach dem „Brand aus“-Signal führten die Feuerwehrleute noch eine vollständige Kontrolle des Schulgebäudes durch.

Der Einsatz konnte um 15.20 Uhr beendet werden. Die genaue Ursache des Feuers wird nun ermittelt.