Preishammer bei Hofer: Diese Produkte werden billiger

Hofer senkt ab Mittwoch die Preise für zahlreiche Produkte. Kunden können sich auf deutliche Preisnachlässe bei verschiedenen Artikeln aus dem Lebensmittel- und Haushaltsbereich freuen. Die Preisreduktionen betreffen unter anderem Hygieneartikel, Batterien und diverse Lebensmittel.

Im Detail fallen die Preissenkungen teilweise erheblich aus. So wird die TANDIL Frischhaltefolie um 26,7 Prozent günstiger angeboten, während SATESSA Hygiene Slipeinlagen um 23,2 Prozent im Preis reduziert werden. Auch bei TANDIL WC Power-Steinchen sparen Kunden künftig 13,9 Prozent. Für Elektronikbedarf bietet Hofer sowohl ACTIV ENERGY AA Mignon Batterien als auch AAA Micro Batterien in 8er-Packungen mit einem Preisnachlass von jeweils 11,8 Prozent an.

Lebensmittel-Angebote

Bei Lebensmitteln gibt es ebenfalls attraktive Angebote: ALMARE SEAFOOD Makrelenfilets werden um 16,8 Prozent günstiger, BACKBOX Dinkelweckerl kosten 14,5 Prozent weniger und der beliebte GUTES VOM BÄCKER Kornspitz im 4er-Pack wird um 12,6 Prozent reduziert. Auch bei Milchprodukten können Kunden sparen – der MILFINA Frischkäse (200g) wird um 16,8 Prozent günstiger, während das MILFINA Mischfett streichfein (250g) um 13,1 Prozent im Preis sinkt.

Tiefkühl und Getränke

Weitere Preissenkungen betreffen tiefgekühlte Produkte wie NATURE’S GOLD Pommes Frites (1kg) mit minus 15,1 Prozent, ALMARE SEAFOOD Stremellachs (125g) und GOLDEN SEAFOOD Regenbogenforelle (tiefgekühlt, 540g) mit jeweils 12,5 Prozent Preisnachlass. Auch CUCINA NOBILE Pesto (190g) wird um 13,4 Prozent günstiger. Bei Getränken sinkt der Preis für RIO D’ORO Apfelnektar (1,5 Liter) um 14,4 Prozent und für RIO D’ORO Johannisbeernektar (1 Liter) um 13,4 Prozent. Snackliebhaber können sich über HAPPY HARVEST Studentenfutter (200g) freuen, das um 16,7 Prozent reduziert wird.

Die Preissenkungen ermöglichen es Verbrauchern, bei ihren Einkäufen zu sparen.