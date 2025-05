Hinter den Kulissen des Eurovision Song Contest brodelt es. Nach seinem Ausscheiden bricht Marko Bosnjak sein Schweigen und entfacht eine Kontroverse über Politik beim ESC.

Die serbische Nationalbank hat heute Gerüchte über einen angeblichen Rückruf von 50-Euro-Banknoten der ersten Serie entschieden zurückgewiesen. Sowohl in sozialen Netzwerken als auch in diversen Medienberichten kursierten zuletzt falsche Informationen über eine entsprechende Entscheidung.

In Serbien breitet sich derzeit eine Masernwelle aus. Das Batut-Institut (serbisches Institut für öffentliche Gesundheit) hat daher Präventionsmaßnahmen empfohlen. Trotz der frühlingshaften Temperaturen verzeichnen die Gesundheitsbehörden einen Anstieg von Atemwegsinfektionen und grippeähnlichen Erkrankungen im ganzen Land.

Der ukrainische Sicherheitsdienst SBU hat nach Angaben ukrainischer Medien durch einen koordinierten Drohnenangriff ein russisches Radarsystem sowie Lagereinrichtungen auf Gasförderplattformen im Schwarzen Meer zerstört.

Politische Wendepunkte

Deutschland vollzieht eine historische Kehrtwende in seiner Energiepolitik. Nach jahrzehntelangem Widerstand gegen die Atomkraft signalisiert die neue Regierung unter Kanzler Friedrich Merz eine Annäherung an den französischen Kurs – ein erstes konkretes Zeichen für den neuen politischen Kurs in Berlin.

Während Medienanalysten weltweit das Telefonat zwischen Donald Trump und Wladimir Putin unter die Lupe nahmen, sorgte eine ungewöhnliche Randnotiz für besonderes Aufsehen in der Öffentlichkeit.

In der Volksschule „Sveti Sava“ (Heiliger Sava) in Ost-Sarajevo sorgte gestern eine bedrohliche Botschaft für Aufregung. Ein Schüler hatte an die Tafel geschrieben: „Am 21.05. werde ich die gesamte erste Schicht töten“.

Sportwelt im Fokus

Mike Malone, der kürzlich entlassene Trainer des NBA-Teams Denver, hat bereits einen neuen Arbeitgeber gefunden. Nach seinem überraschenden Aus in Colorado muss der Erfolgscoach nicht lange auf ein neues Engagement warten.

Die kanadische Tennisspielerin Bianca Andreescu konnte ihren ersten Erfolg bei den diesjährigen French Open feiern.

Gleiche Kontrahenten, gleicher Wettbewerb, nur der Austragungsort ändert sich: Wie bereits in der Vorsaison treffen Roter Stern und Vojvodina im Finale des serbischen Fußballpokals aufeinander.

Mathias Lessort, Basketballprofi bei Panathinaikos Athen, sprach in einem Interview mit dem griechischen Portal „Stoiximan“ über seine Zeit bei Partizan Belgrad und einzelne Teamkollegen, mit denen er damals die Umkleidekabine teilte.

Der Familienstreit im Hause Beckham eskaliert und nimmt eine überraschende Wendung: Die Promi-Familie verbündet sich offenbar mit Meghan Markle und stellt sich damit gegen die britischen Royals.

Marko Bosnjak hat sich nach seinem Ausscheiden beim Eurovision Song Contest erneut zu Wort gemeldet. Auf TikTok veröffentlichte er ein Video, in dem er über die isländische ESC-Legende Silvia Night spricht. Nach Kroatiens Aus im ersten Halbfinale widmete die BBC dem Song „Poison Cake“, mit dem Bosnjak sein Land vertrat, einen eigenen Artikel. Auf Instagram meldete sich der kroatische Sänger ebenfalls bei seinen Fans, nachdem er den Einzug ins Finale verpasst hatte.

Der US-amerikanische Schauspieler und Komiker George Wendt ist im Alter von 76 Jahren verstorben.

Denzel Washington gilt als einer der angesehensten Charakterdarsteller unserer Zeit. Doch in einigen Interviews zeigte der Hollywood-Star auch seine weniger bekannte Seite – leidenschaftlich und mitunter durchaus scharfzüngig.

Vivian Jenna Wilson, die entfremdete Tochter von Tech-Milliardär Elon Musk, hat in einem Podcast enthüllt, wie sie auf die Aussage ihres Vaters reagierte, als dieser sie öffentlich für tot erklärte.

Baby Lasagna sprach in einem Podcast offen über seine Karriere und gab Einblicke in sein Privatleben.

Die serbisch-orthodoxe Kirche und ihre Gläubigen feiern heute den Heiligen Johannes den Theologen. Der Jünger Jesu stammte aus einer Fischerfamilie.

Das Verhalten von Kindern spiegelt ihre Erziehung wider. Experten zufolge gibt es vier typische Verhaltensweisen bei Kindern, die darauf hindeuten, dass Eltern ihre Sache richtig machen.

Eva Herzigova sorgte bei den Filmfestspielen in Cannes für Aufsehen und bewies eindrucksvoll, dass sie auch jenseits der 50 in Sachen Schönheit und Ausstrahlung noch immer in einer eigenen Liga spielt.

Fehler einzugestehen fällt den meisten Menschen schwer. Manche kämpfen jedoch besonders intensiv mit dieser Herausforderung. Statt Verantwortung zu übernehmen, flüchten sie sich lieber in Ausreden, Rechtfertigungen oder ignorieren das Problem vollständig.

Wer im Hotel übernachtet, kennt die Versuchung: Ein Griff in die Minibar, obwohl man weiß, dass die Kosten später auf der Rechnung landen werden.

Eine als japanische Baba Wanga (Spitzname nach einer berühmten bulgarischen Wahrsagerin) bekannte Wahrsagerin hat für Juli düstere Prophezeiungen verkündet. Viele Menschen haben daraufhin ihre Reisepläne storniert.

Griechenland steht für viele Urlauber synonym mit Meer, Sonne und Olivenhainen. Doch das Land hat weit mehr zu bieten als die klassischen Postkartenmotive seiner Ferienorte.

Britische Touristen wurden während eines Segeltrips vor der kroatischen Küste attackiert und mit Steinen beworfen.

Das Interesse an nachhaltigem Tourismus wächst – sowohl bei einheimischen als auch bei ausländischen Reisenden.

Herzkrankheiten zählen weltweit zu den häufigsten Todesursachen. Millionen Menschen nehmen Medikamente zur Senkung von Cholesterin und Blutdruck, um ihr Risiko zu verringern.

Ozempic, eigentlich ein Diabetesmedikament, hat sich zum gefragten Abnehmittel entwickelt. Für diesen Zweck ist es jedoch nicht zu empfehlen.

Langes Sitzen, falsche Ernährung, Bewegungsmangel – in mindestens einem dieser Punkte dürften sich viele wiedererkennen, manche sogar in allen dreien. Diese Faktoren sind die häufigsten Auslöser für Hämorrhoiden.

Nach dem Ende des Eurovision Song Contest hat sich Marko Bosnjak erneut auf Instagram zu Wort gemeldet. Wie er betont, könne er nun endlich offen über alles sprechen. In seinem Post kündigt er an, zu den Themen Stellung zu nehmen, die in den vergangenen Tagen für Kontroversen gesorgt haben. Mit seinen Ansichten zum Krieg, zur Politisierung des ESC und zur Bevorzugung bestimmter Länder überraschte der Sänger viele seiner Follower.

„Israel sollte eigentlich vom Eurovision Song Contest ausgeschlossen werden, weil sie einen Völkermord am palästinensischen Volk begehen. Russland darf nicht teilnehmen, weil es aktiv eine andere Nation bombardiert, wofür es keine Rechtfertigung gibt. Aber meiner Meinung nach sollte generell kein Land, das in einen Krieg verwickelt ist – egal ob als Aggressor oder als angegriffene Partei – am Eurovision Song Contest teilnehmen“, erklärte Bosnjak. Er vertritt die Ansicht, dass der Wettbewerb durchaus politisch sei und kriegführende Länder eine problematische Atmosphäre beim ESC schaffen würden.

„Es wird extrem politisch. Der ESC behauptet zwar, unpolitisch zu sein, aber wir wissen alle, dass das nicht stimmt. Die Politisierung ist offensichtlich. Die Ukraine gewinnt das erste Halbfinale, Israel das zweite… Okay, vielleicht hat den Leuten das Lied wirklich gefallen, aber ich habe mit den Jungs von Ziferblat gesprochen, wirklich nette Typen“, führte er aus und ergänzte: „Schon in Madrid waren sie sehr besorgt, dass sie es nicht ins Finale schaffen würden. Ich sagte ihnen, das sei unmöglich, weil die Ukraine sich immer qualifiziert, da sie stets großartige Songs schicken.

Aber ihre Sorge habe ich nicht ganz ernst genommen. Offensichtlich haben sie eine große Diaspora in ganz Europa, die sie unterstützen wird – nicht aus schönen Gründen, sondern weil diese Menschen ihr Land verlassen mussten, was furchtbar ist.“