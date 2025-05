Nach 60 Jahren: Nutella bekommt neue Sorte

Revolution im Brotaufstrich-Regal: Nach 60 Jahren unveränderten Rezepts wagt Ferrero den großen Wurf und bringt Nutella mit Erdnussgeschmack auf den Markt.

Nach mehr als sechs Jahrzehnten mit unveränderter Rezeptur wagt der Süßwarenhersteller Ferrero einen bedeutenden Schritt: Erstmals wird die klassische Nutella-Formel aus Haselnuss, Kakao und Zucker um eine neue Geschmacksrichtung erweitert. Mit „Nutella Peanut“ integriert der Konzern Erdnüsse in sein Erfolgsprodukt.

Für Liebhaber des Originals gibt es jedoch keinen Grund zur Besorgnis. Ferrero betont, dass die traditionelle Variante weiterhin erhältlich bleibt. Das Unternehmen beschreibt die Neuheit nicht als konventionelle Erdnussbutter, sondern als Kombination aus dem bekannten Nutella-Geschmack und gerösteten Erdnüssen, die für ein intensiveres Aroma sorgen sollen. Die charakteristische cremige Konsistenz bleibt dabei erhalten.

Strategische Marktausrichtung

Mit dieser Produktinnovation verfolgt Ferrero strategische Ziele auf dem amerikanischen Markt, wo Erdnussprodukte zum festen Bestandteil des Frühstücksrituals gehören. Die neue Variante soll gezielt amerikanische Geschmacksvorlieben bedienen, ohne die Kernidentität der Marke zu verwässern – eine Erweiterung des Sortiments statt einer Neuausrichtung.

Parallel dazu kündigt der Konzern für September 2025 eine Erweiterung der Ferrero Rocher-Produktlinie an: Schokoladentafeln mit der typischen Rocher-Charakteristik – außen knusprig, innen weich.

US-Exklusivität

Europäische Konsumenten müssen sich allerdings in Geduld üben: „Nutella Peanut“ wird zunächst ausschließlich in den USA vertrieben. Wer die Neuheit kosten möchte, benötigt entweder amerikanische Kontakte oder muss auf eine spätere Markteinführung in Europa hoffen. Der offizielle Verkaufsstart in den USA ist für das Frühjahr 2026 angesetzt.

Die erdnusshaltige Variante dürfte polarisieren – als Produkt, das entweder begeistert oder als überflüssig betrachtet wird. Dennoch weckt sie Neugier bei vielen Konsumenten. Ob und wann die neue Sorte nach der US-Einführung auch den europäischen Markt erreichen wird, ist derzeit nicht bekannt. Allein die Ankündigung sorgt jedoch bereits für Vorfreude bei vielen Nutella-Enthusiasten.

Die traditionsreiche Nuss-Nougat-Creme, die seit Generationen ihren charakteristischen Geschmack bewahrt hat, beschreitet nun neue Wege.

Diese Innovation, ihre Hintergründe, die begrenzte Verfügbarkeit und weitere Pläne des Süßwarenkonzerns stehen im Mittelpunkt der aktuellen Produktstrategie von Ferrero.