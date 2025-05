Drogerie-Hammer: Bipa senkt bei hunderten Produkten die Preise

Die Drogeriekette BIPA senkt die Preise für zahlreiche Produkte. Die Preisreduktion gilt für Eigenmarken und Markenprodukte gleichermaßen und ist sowohl in den Filialen als auch im Online-Shop wirksam, wie das Unternehmen mitteilte.

Die Preissenkung beträgt im Durchschnitt zehn Prozent, wobei einzelne Artikel sogar um bis zu 27 Prozent günstiger werden. Andreas Persigehl, Geschäftsführer von BIPA, erklärt dazu: „Wir heben durch unsere Entwicklung weitere Vorteile, die wir direkt an die Kund:innen weitergeben: noch mehr Eigenmarken, viele tolle Aktionsvorteile und noch mehr dauerhafte Preissenkungen.“

Expansion nach Rumänien

Der Drogeriefachhändler plant zudem für das kommende Jahr den Markteintritt in Rumänien. „Wir sind stolz darauf, unsere Marktpräsenz weiter auszubauen. Dieser Schritt ist ein Beweis für unsere erfolgreiche Entwicklung in Österreich und Kroatien und unser Engagement, Produkte und Dienstleistungen zum besten Preis künftig auch in Rumänien anzubieten“, sagt BIPA-Geschäftsführer Markus Geyer.

Die Leitung von BIPA Rumänien wird ab 1. Juni Martin Gaber übernehmen. Der 56-jährige Niederösterreicher aus Mödling bringt umfangreiche Erfahrung mit. Er war bereits für die REWE International AG tätig und sammelte internationale Erfahrung in Italien und der Slowakei. Danach wechselte er als General Manager zu Marionnaud Österreich (AS Watson Group) und später zu JosdeVries nach München.

Zuletzt verantwortete er als Geschäftsführer die Thomas Philipps Handels GmbH in Wien.