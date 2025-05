Zehn gegen einen: Teenager nach Messerstich zusammengebrochen

Zehn gegen einen: Als ein junger Mann seine Wertsachen nicht herausgeben will, eskaliert die Situation. Der Angreifer greift zum Messer.

Am Dienstagabend wurde ein 19-Jähriger am Antonsplatz in Wien-Favoriten Opfer eines gewaltsamen Raubüberfalls. Gegen 21.30 Uhr traf der junge Mann auf eine Gruppe von etwa zehn Jugendlichen. Einer aus der Gruppe verlangte die Herausgabe von Handy und Brieftasche. Als der 19-Jährige dies verweigerte, verspürte er plötzlich einen stechenden Schmerz an der Hüfte und brach kurz zusammen. In diesem Moment wurden ihm seine Wertsachen entwendet.

Stichverletzung festgestellt

Die Einsatzkräfte wurden erst eine Stunde nach dem Vorfall alarmiert. Bei der Untersuchung des Opfers stellte sich die Ursache des Schmerzes heraus: „Bei dem 19-Jährigen konnte eine Stichverletzung im Bereich der Hüfte festgestellt werden“, erklärte die Wiener Polizei. Nach notfallmedizinischer Versorgung durch die Berufsrettung Wien wurde der Verletzte in ein Krankenhaus transportiert.

Die unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg.

Täter gesucht

Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben: zwischen 17 und 19 Jahre alt, dunkle Haare, dunkle Hautfarbe, komplett in Schwarz gekleidet mit schwarzer Kappe und helleren Schuhen.

Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise in jeder Polizeiinspektion entgegen, auch anonyme Meldungen sind möglich.